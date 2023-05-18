https://ria.ru/20230518/vymogatelstvo-1872634582.html

МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством

МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством - РИА Новости, 18.05.2023

МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством

Москва ожидает официальное уведомление Праги и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:06

2023-05-18T14:06

2023-05-18T14:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

россия

мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва ожидает официальное уведомление Праги и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, и отметил, что Прага отныне будет требовать от России оплаты аренды участков."Отфиксировали решение правительства Чешской Республики от 17 мая об отмене нескольких правительственных постановлений периода 1970-80-х годов, регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд наших загранпредставительств. Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова в комментарии, который опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что Москва неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, в ходе которых ранее удавалось решать возникающие проблемы."Об этом чешская сторона предпочла забыть. Цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести. Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях давняя и обоюдоострая. Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем предпринимать защитные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, россия, мария захарова