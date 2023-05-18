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МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством - РИА Новости, 18.05.2023
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14:06 18.05.2023 (обновлено: 14:08 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vymogatelstvo-1872634582.html
МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством
МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством - РИА Новости, 18.05.2023
МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством
Москва ожидает официальное уведомление Праги и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:06
2023-05-18T14:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
россия
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва ожидает официальное уведомление Праги и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, и отметил, что Прага отныне будет требовать от России оплаты аренды участков."Отфиксировали решение правительства Чешской Республики от 17 мая об отмене нескольких правительственных постановлений периода 1970-80-х годов, регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд наших загранпредставительств. Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова в комментарии, который опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что Москва неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, в ходе которых ранее удавалось решать возникающие проблемы."Об этом чешская сторона предпочла забыть. Цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести. Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях давняя и обоюдоострая. Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем предпринимать защитные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, россия, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Чехия, Россия, Мария Захарова
МИД назвал требование Прагой платы за аренду участков вымогательством

Захарова: требование Прагой платы за аренду бесплатных участков напоминает вымогательство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва ожидает официальное уведомление Праги и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, и отметил, что Прага отныне будет требовать от России оплаты аренды участков.
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"Отфиксировали решение правительства Чешской Республики от 17 мая об отмене нескольких правительственных постановлений периода 1970-80-х годов, регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд наших загранпредставительств. Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова в комментарии, который опубликован на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что Москва неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, в ходе которых ранее удавалось решать возникающие проблемы.
"Об этом чешская сторона предпочла забыть. Цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести. Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях давняя и обоюдоострая. Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем предпринимать защитные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияРоссияМария Захарова
 
 
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