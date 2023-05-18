https://ria.ru/20230518/vybory-1872613326.html

Госдума приняла закон о выборах при военном положении

Госдума приняла закон о выборах при военном положении - РИА Новости, 18.05.2023

Госдума приняла закон о выборах при военном положении

Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:06

2023-05-18T13:06

2023-05-18T13:06

госдума рф

россия

политика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение.Изменения вносятся в закон о военном положении.Депутаты ранее, во втором чтении, одобрили поправки о том, что возможность проведения выборов, референдумов в органы государственной власти и органы местного самоуправления как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. При этом решение о назначении выборов, референдумов на территории, на которой введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ по результатам консультаций с Минобороны России и ФСБ России в порядке.Также нововведения предусматривают наказание в виде административного задержания на срок до 30 суток в случае нарушения запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение.Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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госдума рф, россия, политика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)