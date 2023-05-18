https://ria.ru/20230518/vsu-1872642640.html

Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре

Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 18.05.2023

Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре

Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:40

2023-05-18T14:40

2023-05-18T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день, к сожалению, противник системно бьет по объектам инфраструктуры, по школам, практический каждый день мы теряем людей", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что под обстрелы попадают фермеры, учителя, школьники, абсолютно не причастные к специальной военной операции. "Попадают по объектам инфраструктуры, попадают по сельскохозяйственным объектам", - добавил руководитель региона.

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр