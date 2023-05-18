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Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vsu-1872642640.html
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре
Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:40
2023-05-18T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день, к сожалению, противник системно бьет по объектам инфраструктуры, по школам, практический каждый день мы теряем людей", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что под обстрелы попадают фермеры, учителя, школьники, абсолютно не причастные к специальной военной операции. "Попадают по объектам инфраструктуры, попадают по сельскохозяйственным объектам", - добавил руководитель региона.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре

Балицкий: ВСУ почти каждый день бьют по объектам инфраструктуры в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день, к сожалению, противник системно бьет по объектам инфраструктуры, по школам, практический каждый день мы теряем людей", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что под обстрелы попадают фермеры, учителя, школьники, абсолютно не причастные к специальной военной операции. "Попадают по объектам инфраструктуры, попадают по сельскохозяйственным объектам", - добавил руководитель региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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