https://ria.ru/20230518/vsu-1872642640.html
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре
Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:40
2023-05-18T14:40
2023-05-18T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день, к сожалению, противник системно бьет по объектам инфраструктуры, по школам, практический каждый день мы теряем людей", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что под обстрелы попадают фермеры, учителя, школьники, абсолютно не причастные к специальной военной операции. "Попадают по объектам инфраструктуры, попадают по сельскохозяйственным объектам", - добавил руководитель региона.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Балицкий заявил о почти ежедневных ударах ВСУ по инфраструктуре
Балицкий: ВСУ почти каждый день бьют по объектам инфраструктуры в Запорожской области