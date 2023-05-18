https://ria.ru/20230518/vosstanovlenie-1872568547.html

На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы

На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы - РИА Новости, 18.05.2023

На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы

Место схода с рельсов грузового поезда под Симферополем оцеплено, ремонтные бригады начали демонтаж повреждённых рельсов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

республика крым

происшествия

симферополь

крымская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Место схода с рельсов грузового поезда под Симферополем оцеплено, ремонтные бригады начали демонтаж повреждённых рельсов, передаёт корреспондент РИА Новости. Место происшествия ограждено лентой, там работают представители правоохранительных органов. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна, прибыл кран для подъема вагонов – с рельсов сошли вагоны в центральной части состава. Часть вагонов лежат на обочине, из них сыпется зерно. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.

https://ria.ru/20230518/vagony-1872545146.html

республика крым

симферополь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода грузового поезда в Крыму Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он. 2023-05-18T11:11 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, симферополь, крымская железная дорога