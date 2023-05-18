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На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы - РИА Новости, 18.05.2023
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11:11 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vosstanovlenie-1872568547.html
На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы
На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы - РИА Новости, 18.05.2023
На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы
Место схода с рельсов грузового поезда под Симферополем оцеплено, ремонтные бригады начали демонтаж повреждённых рельсов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:11
2023-05-18T11:11
республика крым
происшествия
симферополь
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Место схода с рельсов грузового поезда под Симферополем оцеплено, ремонтные бригады начали демонтаж повреждённых рельсов, передаёт корреспондент РИА Новости. Место происшествия ограждено лентой, там работают представители правоохранительных органов. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна, прибыл кран для подъема вагонов – с рельсов сошли вагоны в центральной части состава. Часть вагонов лежат на обочине, из них сыпется зерно. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.
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республика крым
симферополь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
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республика крым, происшествия, симферополь, крымская железная дорога
Республика Крым, Происшествия, Симферополь, Крымская железная дорога
На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы

На железной дороге под Симферополем начали восстановительные работы после схода вагонов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Место схода с рельсов грузового поезда под Симферополем оцеплено, ремонтные бригады начали демонтаж повреждённых рельсов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Место происшествия ограждено лентой, там работают представители правоохранительных органов.
Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна, прибыл кран для подъема вагонов – с рельсов сошли вагоны в центральной части состава. Часть вагонов лежат на обочине, из них сыпется зерно.
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма, с рельсов сошло, предварительно, "порядка восьми вагонов", восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал
Вчера, 09:18
 
Республика КрымПроисшествияСимферопольКрымская железная дорога
 
 
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