https://ria.ru/20230518/voennye-1872572521.html
Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд
Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд - РИА Новости, 18.05.2023
Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд
Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:20
2023-05-18T11:20
2023-05-18T11:20
безопасность
россия
верховный суд рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность", - сказано в постановлении. С другой стороны, военнослужащие имеют право защищать командиров или сослуживцев, например, от "гражданских" преступников. В этих случаях судам надлежит применять норму о необходимой обороне, которая не является преступлением.
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РИА Новости
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безопасность, россия, верховный суд рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Верховный суд РФ, Вооруженные силы РФ
Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд
Верховный суд: военные не вправе отказаться от своих обязанностей даже под угрозой смерти
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
"Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность", - сказано в постановлении.
С другой стороны, военнослужащие имеют право защищать командиров или сослуживцев, например, от "гражданских" преступников. В этих случаях судам надлежит применять норму о необходимой обороне, которая не является преступлением.
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