https://ria.ru/20230518/voennye-1872572521.html

Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд

Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд - РИА Новости, 18.05.2023

Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд

Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:20

2023-05-18T11:20

2023-05-18T11:20

безопасность

россия

верховный суд рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность", - сказано в постановлении. С другой стороны, военнослужащие имеют право защищать командиров или сослуживцев, например, от "гражданских" преступников. В этих случаях судам надлежит применять норму о необходимой обороне, которая не является преступлением.

https://ria.ru/20230518/samovolka-1872556839.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, верховный суд рф, вооруженные силы рф