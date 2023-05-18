КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО
КЧР отправила более шести тонн питьевой воды в госпиталь, где лечатся участники СВО
© Фото : пресс-служба главы КЧРКЧР отправила больше 6 тонн питьевой воды в военный госпиталь, где лечатся участники СВО
© Фото : пресс-служба главы КЧР
КЧР отправила больше 6 тонн питьевой воды в военный госпиталь, где лечатся участники СВО
НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Более 6 тонн питьевой воды отправили власти Карачаево-Черкессии в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники спецоперации, сообщила пресс-служба главы региона.
"Единым республиканским штабом по оказанию помощи военнослужащим и их семьям на основании обращения военного комиссариата республики отправлен очередной гуманитарный груз поддержки. 6,3 тонны питьевой воды отправили в Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в формировании груза принял участие сенатор РФ от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров.
"Всего из Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба при участии регионального отделения "Единой России" отправлено уже более 60 партий гуманитарной помощи общим весом около 620 тонн", - сообщает пресс-служба.