https://ria.ru/20230518/voda-1872589145.html

КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО

КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 18.05.2023

КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО

Более 6 тонн питьевой воды отправили власти Карачаево-Черкессии в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники спецоперации, сообщила... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:05

2023-05-18T12:05

2023-05-18T12:05

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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Более 6 тонн питьевой воды отправили власти Карачаево-Черкессии в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники спецоперации, сообщила пресс-служба главы региона. "Единым республиканским штабом по оказанию помощи военнослужащим и их семьям на основании обращения военного комиссариата республики отправлен очередной гуманитарный груз поддержки. 6,3 тонны питьевой воды отправили в Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в формировании груза принял участие сенатор РФ от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров. "Всего из Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба при участии регионального отделения "Единой России" отправлено уже более 60 партий гуманитарной помощи общим весом около 620 тонн", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20230516/medrota-1872256040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, россия, рашид темрезов, единая россия