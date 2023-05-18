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КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 18.05.2023
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12:05 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/voda-1872589145.html
КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО
КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 18.05.2023
КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО
Более 6 тонн питьевой воды отправили власти Карачаево-Черкессии в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники спецоперации, сообщила... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:05
2023-05-18T12:05
надежные люди
ростов-на-дону
россия
рашид темрезов
единая россия
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Более 6 тонн питьевой воды отправили власти Карачаево-Черкессии в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники спецоперации, сообщила пресс-служба главы региона. "Единым республиканским штабом по оказанию помощи военнослужащим и их семьям на основании обращения военного комиссариата республики отправлен очередной гуманитарный груз поддержки. 6,3 тонны питьевой воды отправили в Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в формировании груза принял участие сенатор РФ от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров. "Всего из Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба при участии регионального отделения "Единой России" отправлено уже более 60 партий гуманитарной помощи общим весом около 620 тонн", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230516/medrota-1872256040.html
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ростов-на-дону, россия, рашид темрезов, единая россия
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Россия, Рашид Темрезов, Единая Россия
КЧР отправила питьевую воду в госпиталь, где лечатся участники СВО

КЧР отправила более шести тонн питьевой воды в госпиталь, где лечатся участники СВО

© Фото : пресс-служба главы КЧРКЧР отправила больше 6 тонн питьевой воды в военный госпиталь, где лечатся участники СВО
КЧР отправила больше 6 тонн питьевой воды в военный госпиталь, где лечатся участники СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс-служба главы КЧР
КЧР отправила больше 6 тонн питьевой воды в военный госпиталь, где лечатся участники СВО
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Более 6 тонн питьевой воды отправили власти Карачаево-Черкессии в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение участники спецоперации, сообщила пресс-служба главы региона.
"Единым республиканским штабом по оказанию помощи военнослужащим и их семьям на основании обращения военного комиссариата республики отправлен очередной гуманитарный груз поддержки. 6,3 тонны питьевой воды отправили в Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в формировании груза принял участие сенатор РФ от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров.
"Всего из Карачаево-Черкесии по поручению главы региона Рашида Темрезова и в рамках работы Единого республиканского штаба при участии регионального отделения "Единой России" отправлено уже более 60 партий гуманитарной помощи общим весом около 620 тонн", - сообщает пресс-служба.
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Надежные людиРостов-на-ДонуРоссияРашид ТемрезовЕдиная Россия
 
 
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