https://ria.ru/20230518/voda-1872568422.html
Более 850 тыс анализов качества воды проведено в Москве в этом году
Более 850 тыс анализов качества воды проведено в Москве в этом году - РИА Новости, 18.05.2023
Более 850 тыс анализов качества воды проведено в Москве в этом году
Более 850 тысяч анализов качества воды проведено в Москве с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:00
2023-05-18T11:00
2023-05-18T11:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
вода
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 850 тысяч анализов качества воды проведено в Москве с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства следят за качеством воды круглосуточно, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам. В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям. Всего за январь-апрель 2023 года было проведено свыше 850 тысяч различных исследований", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. "Эта огромная и сложная система нуждается в постоянном надзоре, при необходимости - в оперативной корректировке параметров. Контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что кроме лабораторного контроля, также воду проверяют с помощью автоматических анализаторов, установленных на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды.
https://ria.ru/20230517/obsledovanie-1872356284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Вода
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 850 тысяч анализов качества воды проведено в Москве с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства следят за качеством воды круглосуточно, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам. В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям. Всего за январь-апрель 2023 года было проведено свыше 850 тысяч различных исследований", - отметил Бирюков.
Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве
Заммэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.
"Эта огромная и сложная система нуждается в постоянном надзоре, при необходимости - в оперативной корректировке параметров. Контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов", - подчеркнул Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что кроме лабораторного контроля, также воду проверяют с помощью автоматических анализаторов, установленных на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды.