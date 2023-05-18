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В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 18.05.2023
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19:24 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vagony-1872746905.html
В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов
В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 18.05.2023
В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов
Пять вагонов рабочего поезда сошли с рельсов и опрокинулись на участке пути Красноярской железной дороги (КрасЖД) Балай-Камарчага в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:24
2023-05-18T19:24
происшествия
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярская железная дорога
россия
железная дорога
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Пять вагонов рабочего поезда сошли с рельсов и опрокинулись на участке пути Красноярской железной дороги (КрасЖД) Балай-Камарчага в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 20 часов (16 часов мск) при следовании рабочего поезда по участку Балай-Камарчага Красноярской железной дороги в Манском районе Красноярского края произошёл сход с пути пяти вагонов с опрокидыванием и повреждением опоры контактной сети... Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых и пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Последствия происшествия устраняют, для этого привлечены восстановительные поезда с дислокацией на станциях Красноярск и Саянская. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога, россия, железная дорога
Происшествия, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Красноярская железная дорога, Россия, Железная дорога
В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов

В Красноярском крае на участке Балай — Камарчага сошли с рельсов пять вагонов поезда

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Пять вагонов рабочего поезда сошли с рельсов и опрокинулись на участке пути Красноярской железной дороги (КрасЖД) Балай-Камарчага в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 20 часов (16 часов мск) при следовании рабочего поезда по участку Балай-Камарчага Красноярской железной дороги в Манском районе Красноярского края произошёл сход с пути пяти вагонов с опрокидыванием и повреждением опоры контактной сети... Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых и пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Последствия происшествия устраняют, для этого привлечены восстановительные поезда с дислокацией на станциях Красноярск и Саянская. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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ПроисшествияКрасноярский крайЗападно-Сибирская транспортная прокуратураКрасноярская железная дорогаРоссияЖелезная дорога
 
 
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