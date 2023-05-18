https://ria.ru/20230518/vagony-1872746905.html

В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов

В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 18.05.2023

В Красноярском крае пять вагонов сошли с рельсов

Пять вагонов рабочего поезда сошли с рельсов и опрокинулись на участке пути Красноярской железной дороги (КрасЖД) Балай-Камарчага в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:24

2023-05-18T19:24

2023-05-18T19:24

происшествия

красноярский край

западно-сибирская транспортная прокуратура

красноярская железная дорога

россия

железная дорога

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Пять вагонов рабочего поезда сошли с рельсов и опрокинулись на участке пути Красноярской железной дороги (КрасЖД) Балай-Камарчага в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 20 часов (16 часов мск) при следовании рабочего поезда по участку Балай-Камарчага Красноярской железной дороги в Манском районе Красноярского края произошёл сход с пути пяти вагонов с опрокидыванием и повреждением опоры контактной сети... Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых и пассажирских поездов", - говорится в сообщении. Последствия происшествия устраняют, для этого привлечены восстановительные поезда с дислокацией на станциях Красноярск и Саянская. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога, россия, железная дорога