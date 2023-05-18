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Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов - РИА Новости, 18.05.2023
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10:38 18.05.2023 (обновлено: 10:42 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vagony-1872556960.html
Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов
Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов - РИА Новости, 18.05.2023
Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов
По предварительной информации, под Симферополем сошло с рельсов порядка восьми вагонов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:38
2023-05-18T10:42
республика крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. По предварительной информации, под Симферополем сошло с рельсов порядка восьми вагонов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."По предварительной информации, с рельсов сошло порядка восьми вагонов" - сказал Лукашенко журналистам.По его словам, обстоятельства случившегося выясняются следствием.Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма, восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.
https://ria.ru/20230518/simferopol-1872554342.html
республика крым
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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
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республика крым, происшествия, симферополь
Республика Крым, Происшествия, Симферополь
Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов

Минтранс Крыма: предварительно, под Симферополем сошли с рельсов порядка восьми вагонов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. По предварительной информации, под Симферополем сошло с рельсов порядка восьми вагонов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"По предварительной информации, с рельсов сошло порядка восьми вагонов" - сказал Лукашенко журналистам.
По его словам, обстоятельства случившегося выясняются следствием.
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма, восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.
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Республика КрымПроисшествияСимферополь
 
 
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