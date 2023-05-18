https://ria.ru/20230518/vagony-1872556960.html

Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов

Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов - РИА Новости, 18.05.2023

Под Симферополем, предварительно, сошли с рельсов порядка восьми вагонов

По предварительной информации, под Симферополем сошло с рельсов порядка восьми вагонов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:38

2023-05-18T10:38

2023-05-18T10:42

республика крым

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. По предварительной информации, под Симферополем сошло с рельсов порядка восьми вагонов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."По предварительной информации, с рельсов сошло порядка восьми вагонов" - сказал Лукашенко журналистам.По его словам, обстоятельства случившегося выясняются следствием.Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Как сообщил министр транспорта Крыма, восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру четверга.

https://ria.ru/20230518/simferopol-1872554342.html

республика крым

симферополь

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Кадры с места схода грузового поезда в Крыму Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он. 2023-05-18T10:38 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, симферополь