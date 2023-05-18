https://ria.ru/20230518/vagony-1872545146.html

При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал

При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал - РИА Новости, 18.05.2023

При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал

Вагоны с зерном сошли с путей Симферопольском районе Крыма, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:18

2023-05-18T09:18

2023-05-18T09:25

севастополь

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вагоны с зерном сошли с путей Симферопольском районе Крыма, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что между станциями Чистенькое и Почтовое сошли пять вагонов с зерном."В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Аксенов в своем телеграм канале.

https://ria.ru/20230518/poezda-1872541438.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, происшествия, республика крым