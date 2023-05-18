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При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал - РИА Новости, 18.05.2023
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09:18 18.05.2023 (обновлено: 09:25 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vagony-1872545146.html
При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал
При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал - РИА Новости, 18.05.2023
При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал
Вагоны с зерном сошли с путей Симферопольском районе Крыма, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:18
2023-05-18T09:25
севастополь
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вагоны с зерном сошли с путей Симферопольском районе Крыма, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что между станциями Чистенькое и Почтовое сошли пять вагонов с зерном."В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Аксенов в своем телеграм канале.
https://ria.ru/20230518/poezda-1872541438.html
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севастополь, происшествия, республика крым
Севастополь, Происшествия, Республика Крым
При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал

Глава Крыма Аксенов: при сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вагоны с зерном сошли с путей Симферопольском районе Крыма, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что между станциями Чистенькое и Почтовое сошли пять вагонов с зерном.
"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Аксенов в своем телеграм канале.
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда
08:59
 
СевастопольПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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