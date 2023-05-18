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СМИ: приговор осужденному за символику "Вагнера" чеху оставили в силе - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vagner-1872634251.html
СМИ: приговор осужденному за символику "Вагнера" чеху оставили в силе
СМИ: приговор осужденному за символику "Вагнера" чеху оставили в силе - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: приговор осужденному за символику "Вагнера" чеху оставили в силе
Суд района Прага 1 отказал в обжаловании приговора об оправдании геноцида гражданину Чехии Якубу Яшеку, осужденному ранее за ношение символики "Вагнер" на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:05
2023-05-18T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чехия
украина
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Суд района Прага 1 отказал в обжаловании приговора об оправдании геноцида гражданину Чехии Якубу Яшеку, осужденному ранее за ношение символики "Вагнер" на митинге, сообщает в четверг чешское информагентство ЧТК. Ранее Яшек, пришедший 11 марта на антиправительственный митинг в центре Праги с нашивкой группы "Вагнер" на рукаве и изображением буквы Z на рюкзаке, был приговорен к полугоду тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Мужчина пытался обжаловать приговор. "Судья Лукаш Сврчек обратил внимание, что при рассмотрении того, одобрял ли мужчина военные преступления, решение опиралось на юридически значимые документы. Согласно им, Яшек без сомнения оправдывал преступления публично", - говорится в материале. Судья добавил, что за доказательствами военных преступлений следует обратиться к докладам комиссии ООН, а политические убеждения обвиняемого при вынесении приговора не принимались во внимание. Истец заявил, что Яшека судят не за его мнение о конфликте на Украине, а за ношение запрещенной символики сообщает ЧТК. По информации ЧТК, сам осужденный считает, что Россия на востоке Украины защищает граждан "самопровозглашенных республик от преступного украинского режима". Он заявил, что "российские военные являются освободителями, воюющими с нацистами". "Я считаю, что никоим образом своими действиями не одобрял геноцид или преступления, совершаемые где угодно, кем угодно и когда угодно", - приводит ЧТК слова Яшека. Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230518/norvegiya-1872560235.html
https://ria.ru/20230427/tyurma-1868264530.html
https://ria.ru/20230427/sud-1868107142.html
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в мире, россия, чехия, украина, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чехия, Украина, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: приговор осужденному за символику "Вагнера" чеху оставили в силе

ЧТК: пражский суд отказал в обжаловании приговора осужденному за символику "Вагнера" чеху

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Суд района Прага 1 отказал в обжаловании приговора об оправдании геноцида гражданину Чехии Якубу Яшеку, осужденному ранее за ношение символики "Вагнер" на митинге, сообщает в четверг чешское информагентство ЧТК.
Ранее Яшек, пришедший 11 марта на антиправительственный митинг в центре Праги с нашивкой группы "Вагнер" на рукаве и изображением буквы Z на рюкзаке, был приговорен к полугоду тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Мужчина пытался обжаловать приговор.
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"Судья Лукаш Сврчек обратил внимание, что при рассмотрении того, одобрял ли мужчина военные преступления, решение опиралось на юридически значимые документы. Согласно им, Яшек без сомнения оправдывал преступления публично", - говорится в материале.
Судья добавил, что за доказательствами военных преступлений следует обратиться к докладам комиссии ООН, а политические убеждения обвиняемого при вынесении приговора не принимались во внимание. Истец заявил, что Яшека судят не за его мнение о конфликте на Украине, а за ношение запрещенной символики сообщает ЧТК.
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По информации ЧТК, сам осужденный считает, что Россия на востоке Украины защищает граждан "самопровозглашенных республик от преступного украинского режима". Он заявил, что "российские военные являются освободителями, воюющими с нацистами". "Я считаю, что никоим образом своими действиями не одобрял геноцид или преступления, совершаемые где угодно, кем угодно и когда угодно", - приводит ЧТК слова Яшека.
Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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