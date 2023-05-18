https://ria.ru/20230518/urozhay-1872631563.html
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:55
2023-05-18T13:55
2023-05-18T13:55
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным. "Хотел бы выразить надежду, что мы если добьемся такого результата, как в прошлом году, то замечательно. Но урожай точно совершенно должен быть достойным. А самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства", - сказал Путин на совещании о ходе весенних полевых работ. Глава государства также отметил, что по ходу полевых работ власти при необходимости будут корректировать действия. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки (на 26,7% больше урожая предыдущего года), в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Рекорд был и по урожаю плодов и ягод - более 1,5 миллиона тонн. Кроме того, РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур - 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года.
https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин
Президент Путин: урожай в этом году должен быть достойным, как и годом ранее
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным.
"Хотел бы выразить надежду, что мы если добьемся такого результата, как в прошлом году, то замечательно. Но урожай точно совершенно должен быть достойным. А самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства", - сказал Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.
Глава государства также отметил, что по ходу полевых работ власти при необходимости будут корректировать действия.
РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки (на 26,7% больше урожая предыдущего года), в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн.
Рекорд был и по урожаю плодов и ягод - более 1,5 миллиона тонн.
Кроме того, РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур - 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года.
Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна, заявил Путин