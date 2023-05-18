Рейтинг@Mail.ru
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/urozhay-1872631563.html
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:55
2023-05-18T13:55
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209568_0:174:2910:1811_1920x0_80_0_0_47c405de325b5db480e2d29358cb2735.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным. "Хотел бы выразить надежду, что мы если добьемся такого результата, как в прошлом году, то замечательно. Но урожай точно совершенно должен быть достойным. А самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства", - сказал Путин на совещании о ходе весенних полевых работ. Глава государства также отметил, что по ходу полевых работ власти при необходимости будут корректировать действия. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки (на 26,7% больше урожая предыдущего года), в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Рекорд был и по урожаю плодов и ягод - более 1,5 миллиона тонн. Кроме того, РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур - 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года.
https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209568_211:0:2780:1927_1920x0_80_0_0_6149d001e05dd8a80af6a751fdb51715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин

Президент Путин: урожай в этом году должен быть достойным, как и годом ранее

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы в Красноярском крае
Посевные работы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Посевные работы в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным.
"Хотел бы выразить надежду, что мы если добьемся такого результата, как в прошлом году, то замечательно. Но урожай точно совершенно должен быть достойным. А самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства", - сказал Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.
Глава государства также отметил, что по ходу полевых работ власти при необходимости будут корректировать действия.
РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки (на 26,7% больше урожая предыдущего года), в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн.
Рекорд был и по урожаю плодов и ягод - более 1,5 миллиона тонн.
Кроме того, РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур - 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года.
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна, заявил Путин
Вчера, 12:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала