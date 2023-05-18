https://ria.ru/20230518/urozhay-1872631563.html

Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин

Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023

Урожай в этом году должен быть достойным, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:55

2023-05-18T13:55

2023-05-18T13:55

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что урожай в России в этом году будет достойным. "Хотел бы выразить надежду, что мы если добьемся такого результата, как в прошлом году, то замечательно. Но урожай точно совершенно должен быть достойным. А самое главное, чтобы мы дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной отрасли производства", - сказал Путин на совещании о ходе весенних полевых работ. Глава государства также отметил, что по ходу полевых работ власти при необходимости будут корректировать действия. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки (на 26,7% больше урожая предыдущего года), в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Рекорд был и по урожаю плодов и ягод - более 1,5 миллиона тонн. Кроме того, РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур - 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года.

https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин