https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693603.html

На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда

На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда - РИА Новости, 18.05.2023

На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда

Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:01

2023-05-18T17:01

2023-05-18T17:23

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко. "Правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного суда в качестве взятки для принятия нужного решения", — приводит его слова издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, прокурор сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". По словам Омельченко, деньги Князев получил в два этапа — 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов. "450 тысяч изъяли, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось", — уточнил он.Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 мая предъявила обвинение Князеву, которого поймали на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицировали по статье "получение неправомерной выгоды", максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы. Ранее судьи Верховного суда высказали недоверие Князеву и поддержали досрочное прекращение его полномочий. Высший совет правосудия Украины сегодня дал согласие на взятие под стражу Князева, суд изберет меру пресечения.

https://ria.ru/20230515/arest-1872027626.html

https://ria.ru/20201222/vzyatka-1590311008.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина