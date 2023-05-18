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На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда - РИА Новости, 18.05.2023
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17:01 18.05.2023 (обновлено: 17:23 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693603.html
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда - РИА Новости, 18.05.2023
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда
Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:01
2023-05-18T17:23
в мире
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко. "Правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного суда в качестве взятки для принятия нужного решения", — приводит его слова издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, прокурор сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". По словам Омельченко, деньги Князев получил в два этапа — 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов. "450 тысяч изъяли, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось", — уточнил он.Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 мая предъявила обвинение Князеву, которого поймали на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицировали по статье "получение неправомерной выгоды", максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы. Ранее судьи Верховного суда высказали недоверие Князеву и поддержали досрочное прекращение его полномочий. Высший совет правосудия Украины сегодня дал согласие на взятие под стражу Князева, суд изберет меру пресечения.
https://ria.ru/20230515/arest-1872027626.html
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда

На Украине ищут взятку, полученную, предположительно, экс-главой Верховного суда

© Фото : Полиция КиеваПолиция в Киеве
Полиция в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Полиция Киева
Полиция в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко.
"Правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного суда в качестве взятки для принятия нужного решения", — приводит его слова издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, прокурор сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". По словам Омельченко, деньги Князев получил в два этапа — 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов.
"450 тысяч изъяли, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось", — уточнил он.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 мая предъявила обвинение Князеву, которого поймали на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицировали по статье "получение неправомерной выгоды", максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы. Ранее судьи Верховного суда высказали недоверие Князеву и поддержали досрочное прекращение его полномочий. Высший совет правосудия Украины сегодня дал согласие на взятие под стражу Князева, суд изберет меру пресечения.
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