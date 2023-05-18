https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693603.html
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда - РИА Новости, 18.05.2023
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда
Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:01
2023-05-18T17:01
2023-05-18T17:23
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572297189_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_90f82c242777e19212b16d7a90db8dec.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко. "Правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного суда в качестве взятки для принятия нужного решения", — приводит его слова издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, прокурор сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". По словам Омельченко, деньги Князев получил в два этапа — 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов. "450 тысяч изъяли, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось", — уточнил он.Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 мая предъявила обвинение Князеву, которого поймали на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицировали по статье "получение неправомерной выгоды", максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы. Ранее судьи Верховного суда высказали недоверие Князеву и поддержали досрочное прекращение его полномочий. Высший совет правосудия Украины сегодня дал согласие на взятие под стражу Князева, суд изберет меру пресечения.
https://ria.ru/20230515/arest-1872027626.html
https://ria.ru/20201222/vzyatka-1590311008.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572297189_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_98baa43a098f720be2cd2d86f79290f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда
На Украине ищут взятку, полученную, предположительно, экс-главой Верховного суда
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Сотрудники украинских правоохранительных органов не смогли найти целиком взятку, в получении которой обвиняется экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, заявил
прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко.
"Правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного суда в качестве взятки для принятия нужного решения", — приводит его слова издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Депутат Рады сообщил о задержании главы Верховного суда Украины за взятку
Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, прокурор сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды". По словам Омельченко, деньги Князев получил в два этапа — 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов.
"450 тысяч изъяли, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось", — уточнил он.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 мая предъявила обвинение Князеву, которого поймали на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Действия квалифицировали по статье "получение неправомерной выгоды", максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы. Ранее судьи Верховного суда высказали недоверие Князеву и поддержали досрочное прекращение его полномочий. Высший совет правосудия Украины сегодня дал согласие на взятие под стражу Князева, суд изберет меру пресечения.
СМИ: сына экс-замсекретаря СНБО Украины подозревают во взятке