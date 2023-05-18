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Верховный суд напомнил о наказании уклонистам
Верховный суд напомнил о наказании уклонистам - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд напомнил о наказании уклонистам
Симуляция болезни или причинение себе повреждений, чтобы уклониться от военной службы, уголовно наказуемы, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:02
2023-05-18T13:02
2023-05-18T13:02
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Симуляция болезни или причинение себе повреждений, чтобы уклониться от военной службы, уголовно наказуемы, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Временное уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана надлежит квалифицировать по части 1 статьи 339 УК РФ", - сказано в постановлении. За временное уклонение от службы эта статья предусматривает наказание до года содержания в дисциплинарной части, за полное освобождение от службы - до 7 лет колонии, во время военного конфликта - от 5 до 10 лет колонии. Там указано, что продолжительность уклонения не имеет значения, но если оно заняло совсем немного времени, то суды могут посчитать его малозначительным и не наказуемым. Военнослужащий подлежит наказанию, даже если травму нанес не он сам. При этом помощник получает наказание сразу по двум статьям УК РФ: пособничество в уклонении и за непосредственно травму, например - за умышленное причинение среднего или тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20230518/prikaz-1872573345.html
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РИА Новости
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россия, верховный суд рф, армия, общество
Россия, Верховный суд РФ, Армия, Общество
Верховный суд напомнил о наказании уклонистам
Верховный суд сообщил уклонистам о наказании за симуляцию болезни и причинение повреждений
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Симуляция болезни или причинение себе повреждений, чтобы уклониться от военной службы, уголовно наказуемы, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
"Временное уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана надлежит квалифицировать по части 1 статьи 339 УК РФ", - сказано в постановлении.
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За временное уклонение от службы эта статья предусматривает наказание до года содержания в дисциплинарной части, за полное освобождение от службы - до 7 лет колонии, во время военного конфликта - от 5 до 10 лет колонии.
Там указано, что продолжительность уклонения не имеет значения, но если оно заняло совсем немного времени, то суды могут посчитать его малозначительным и не наказуемым.
Военнослужащий подлежит наказанию, даже если травму нанес не он сам. При этом помощник получает наказание сразу по двум статьям УК РФ: пособничество в уклонении и за непосредственно травму, например - за умышленное причинение среднего или тяжкого вреда здоровью.
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