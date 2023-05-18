Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя
Небензя: Москва оставляет за собой право на нейтрализацию угроз из-за военной помощи Киеву
© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 мая – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности на фоне активной военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он привел факты нарастающих поставок западных вооружений Украине.
"Страны Запада откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Не отказываются они от собственных целей и сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал Небензя.
По словам постпреда, "Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".