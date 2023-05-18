https://ria.ru/20230518/ugrozy-1872780705.html

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя - РИА Новости, 18.05.2023

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя

Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности на фоне активной военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву, заявил на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:10

2023-05-18T23:10

2023-05-18T23:11

специальная военная операция на украине

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ООН, 18 мая – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности на фоне активной военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он привел факты нарастающих поставок западных вооружений Украине. "Страны Запада откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Не отказываются они от собственных целей и сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал Небензя. По словам постпреда, "Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/pomosch-1872507113.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693197.html

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в мире, украина, россия, василий небензя, нато, оон