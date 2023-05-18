Рейтинг@Mail.ru
Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 18.05.2023 (обновлено: 23:11 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ugrozy-1872780705.html
Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя
Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя - РИА Новости, 18.05.2023
Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя
Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности на фоне активной военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву, заявил на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:10
2023-05-18T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
василий небензя
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_9c9c40464a668b64ac64e62d4756fd3c.jpg
ООН, 18 мая – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности на фоне активной военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он привел факты нарастающих поставок западных вооружений Украине. "Страны Запада откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Не отказываются они от собственных целей и сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал Небензя. По словам постпреда, "Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/pomosch-1872507113.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693197.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, василий небензя, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, НАТО, ООН
Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, заявил Небензя

Небензя: Москва оставляет за собой право на нейтрализацию угроз из-за военной помощи Киеву

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мая – РИА Новости. Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности на фоне активной военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он привел факты нарастающих поставок западных вооружений Украине.
"Страны Запада откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Не отказываются они от собственных целей и сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал Небензя.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине, сообщили СМИ
17 мая, 22:50
По словам постпреда, "Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Варшаве назвали военную помощь Украине одним из постулатов саммита НАТО
Вчера, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВасилий НебензяНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала