https://ria.ru/20230518/uchet-1873666107.html

Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа

Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа - РИА Новости, 23.05.2023

Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа

Учет водоплавающих птиц пройдет в российской столице с 22 мая по 31 августа, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-18T19:51

2023-05-18T19:51

2023-05-23T16:12

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Учет водоплавающих птиц пройдет в российской столице с 22 мая по 31 августа, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Учёт водоплавающих птиц пройдет в столице с 22 мая по 31 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст. После орнитологи обобщат данные и сделают выводы, как за сезон изменился состав водоплавающих. "Участие горожан в учётах – это не только весомая помощь специалистам-орнитологам, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной природных территорий, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы", - указывается в публикации комплекса. Добавляется, что перепись водоплавающих пройдет в природно-исторических парках "Останкино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", экоцентре "Конный двор", комплексном заказнике "Алтуфьевский" и других.

https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы