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Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа
Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа - РИА Новости, 23.05.2023
Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа
Учет водоплавающих птиц пройдет в российской столице с 22 мая по 31 августа, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-18T19:51
2023-05-18T19:51
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Учет водоплавающих птиц пройдет в российской столице с 22 мая по 31 августа, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Учёт водоплавающих птиц пройдет в столице с 22 мая по 31 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст. После орнитологи обобщат данные и сделают выводы, как за сезон изменился состав водоплавающих. "Участие горожан в учётах – это не только весомая помощь специалистам-орнитологам, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной природных территорий, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы", - указывается в публикации комплекса. Добавляется, что перепись водоплавающих пройдет в природно-исторических парках "Останкино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", экоцентре "Конный двор", комплексном заказнике "Алтуфьевский" и других.
https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Учет водоплавающих птиц пройдет в российской столице с 22 мая по 31 августа, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Учёт водоплавающих птиц пройдет в столице с 22 мая по 31 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст. После орнитологи обобщат данные и сделают выводы, как за сезон изменился состав водоплавающих.
"Участие горожан в учётах – это не только весомая помощь специалистам-орнитологам, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной природных территорий, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы", - указывается в публикации комплекса
.
Добавляется, что перепись водоплавающих пройдет в природно-исторических парках "Останкино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", экоцентре "Конный двор", комплексном заказнике "Алтуфьевский" и других.
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