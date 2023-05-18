https://ria.ru/20230518/ubiystvo-1872653078.html
Мужчина в архангельской деревне убил сына, не хотевшего жить своей жизнью
Мужчина в архангельской деревне убил сына, не хотевшего жить своей жизнью - РИА Новости, 18.05.2023
Мужчина в архангельской деревне убил сына, не хотевшего жить своей жизнью
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против 57-летнего мужчины, который сознался в том, что застрелил из охотничьего ружья собственного... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:12
2023-05-18T15:12
2023-05-18T15:12
происшествия
архангельская область
россия
коношский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 18 мая – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против 57-летнего мужчины, который сознался в том, что застрелил из охотничьего ружья собственного сына, с которым конфликтовал из-за нежелания того "жить своей жизнью", сообщили в региональном СУСК РФ. Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 10 мая в деревне Пономаревская Коношского района области. Прибывший по вызову фельдшер скорой помощи констатировал смерть 32-летнего мужчины, у которого обнаружилось огнестрельное ранение левого плеча. "По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний отец погибшего. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в последнее время между ним и сыном постоянно происходили конфликты из-за нежелания последнего жить самостоятельной жизнью", - говорится в сообщении. Следователи пояснили, что очередной конфликт возник после застолья со спиртным, отец стал прогонять сына из дома, а получив отказ, достал охотничье ружье зарядил его и произвел выстрел в потерпевшего, который от полученного ранения скончался на месте. Дело возбуждено по статье "убийство", отец погибшего заключен под стражу.
https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838440904.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, россия, коношский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Россия, Коношский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина в архангельской деревне убил сына, не хотевшего жить своей жизнью
Мужчина из деревни в Архангельской области застрелил сына, не желавшего жить своей жизнью