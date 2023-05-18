https://ria.ru/20230518/trevoga-1872727458.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:07
2023-05-18T18:07
2023-05-18T18:08
специальная военная операция на украине
киев
херсонская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в первых указанных четырех регионах прозвучал в 17.43 (совпадает с мск), а через 8 минут - в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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киев, херсонская область , украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу