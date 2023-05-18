https://ria.ru/20230518/trevoga-1872524979.html
В восточной и центральной частях Украины снова объявили воздушную тревогу
В восточной и центральной частях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.05.2023
В восточной и центральной частях Украины снова объявили воздушную тревогу
В Киеве, в восточной и центральной частях Украины снова объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:29
2023-05-18T03:29
2023-05-18T03:29
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Киеве, в восточной и центральной частях Украины снова объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги звучат Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В восточной и центральной частях Украины снова объявили воздушную тревогу
В Киеве, в восточной и центральной частях Украины снова объявили воздушную тревогу