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Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года - РИА Новости, 18.05.2023
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20:09 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/tovarooborot-1872755774.html
Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года
Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года - РИА Новости, 18.05.2023
Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года
Товарооборот между Россией и Кубой по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:09
2023-05-18T20:09
россия
куба
латинская америка
экономика
цены на нефть
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Кубой по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Куба – наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим особый характер российско-кубинских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и не подверженных внешней конъюнктуре", - сказал он, открывая заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По его словам, благоприятный политический фон создает необходимые условия для развития торговли, наращивания инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия. "Товарооборот по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в девять раз до 137,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.
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россия, куба, латинская америка, экономика, цены на нефть, дмитрий чернышенко
Россия, Куба, Латинская Америка, Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Чернышенко
Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года

Чернышенко: товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Кубой по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Куба – наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим особый характер российско-кубинских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и не подверженных внешней конъюнктуре", - сказал он, открывая заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По его словам, благоприятный политический фон создает необходимые условия для развития торговли, наращивания инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия.
"Товарооборот по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в девять раз до 137,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.
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РоссияКубаЛатинская АмерикаЭкономикаЦены на нефтьДмитрий Чернышенко
 
 
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