https://ria.ru/20230518/tovarooborot-1872755774.html

Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года

Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года - РИА Новости, 18.05.2023

Товарооборот между Россией и Кубой вырос втрое по итогам 2022 года

Товарооборот между Россией и Кубой по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:09

2023-05-18T20:09

2023-05-18T20:09

россия

куба

латинская америка

экономика

цены на нефть

дмитрий чернышенко

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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Кубой по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Куба – наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим особый характер российско-кубинских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и не подверженных внешней конъюнктуре", - сказал он, открывая заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По его словам, благоприятный политический фон создает необходимые условия для развития торговли, наращивания инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия. "Товарооборот по итогам 2022 года вырос в три раза до 452 миллионов долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в девять раз до 137,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html

россия

куба

латинская америка

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россия, куба, латинская америка, экономика, цены на нефть, дмитрий чернышенко