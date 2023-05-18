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Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива
Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива - РИА Новости, 18.05.2023
Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива
Страны G7 на саммите в Хиросиме намерены объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива, а также ограничению доступа страны к... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:18
2023-05-18T23:18
2023-05-18T23:18
россия
g7
санкции в отношении россии
япония
хиросима (префектура)
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 на саммите в Хиросиме намерены объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива, а также ограничению доступа страны к международной финансовой системе, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, g7, санкции в отношении россии, япония, хиросима (префектура), в мире, экономика
Россия, G7, Санкции в отношении России, Япония, Хиросима (префектура), В мире, Экономика
Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива
Страны G7 на саммите объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива