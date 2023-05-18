https://ria.ru/20230518/toplivo-1872781222.html

Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива

Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива - РИА Новости, 18.05.2023

Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива

Страны G7 на саммите в Хиросиме намерены объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива, а также ограничению доступа страны к... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:18

2023-05-18T23:18

2023-05-18T23:18

россия

g7

санкции в отношении россии

япония

хиросима (префектура)

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 на саммите в Хиросиме намерены объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива, а также ограничению доступа страны к международной финансовой системе, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230214/nefteprodukty-1851834957.html

россия

япония

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, g7, санкции в отношении россии, япония, хиросима (префектура), в мире, экономика