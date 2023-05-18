https://ria.ru/20230518/teysheyra-1872525722.html

Сторона обвинения заявила, что Тейшейра многократно получал выговоры

Сторона обвинения заявила, что Тейшейра многократно получал выговоры - РИА Новости, 18.05.2023

Сторона обвинения заявила, что Тейшейра многократно получал выговоры

Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретной информации, неоднократно получал выговоры, связанные с обращением с секретной информацией,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:50

2023-05-18T03:50

2023-05-18T04:05

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретной информации, неоднократно получал выговоры, связанные с обращением с секретной информацией, говорится в направленных в суд материалах государственных обвинителей. Уточняется, что Тейшейра получал выговоры в сентябре и октябре 2022 года, которые были связаны с "вызывающими беспокойство действиями" обвиняемого при обращении с секретной информацией. Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" (по которому ему грозит до 10 лет заключения) и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" (за которое его могут лишить свободы на срок до пяти лет). Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230426/pentagon-1867786899.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, в мире