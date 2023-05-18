https://ria.ru/20230518/tekhsredstva-1872644154.html
Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 18.05.2023
Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
Священники из Челябинской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, в том числе оптические прицелы,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:45
2023-05-18T14:45
2023-05-18T14:45
надежные люди
челябинская область
сосновский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Священники из Челябинской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, в том числе оптические прицелы, глушители для снайперских винтовок, тепловизоры, а также внедорожник, сообщила пресс-служба Челябинской епархии. "Священники Сосновского благочиния доставили в зону специальной военной операции очередной груз. Более чем на 3,5 миллиона рублей были приобретены и переданы защитникам такие технические средства, как оптические прицелы, коллиматорные прицелы и увеличители для них, глушители для снайперских винтовок и автоматов, тепловизоры, тактические наушники. Для достижения поставленных задач бойцам также передали полноприводный отечественный внедорожник "Буханка". А еще письма, обмундирование и многое другое", - говорится в сообщении. В сборе гуманитарного груза приняли участие тысячи людей, в том числе прихожане храмов, школьники и учителя, родители воспитанников детских садов, предприниматели, особый вклад внес челябинский Одигитриевский женский монастырь, уточняется в сообщении. Формированием груза занимались священники Сосновского благочиния совместно с координационным советом Сосновского района и администрацией, добавляется в сообщении. "Показателен пример девятиклассника, который, узнав о сборе средств для наших бойцов, устроился на какую-то подработку и лично приобрел несколько пакетов продовольствия для бойцов", – цитирует пресс-служба слова протоиерея Георгия Артарьяна. Епархия отмечает, что вся гуманитарная помощь и технические средства были доставлены и переданы разведбату 90-й танковой Чебаркульской дивизии, одному из полков этой дивизии, штурмовому батальону в Лисичанске, учебному центру Донецка. "Кроме этого, военным мы привезли крестики, иконки, шевроны с изображением Господа и Пресвятой Богородицы. Пробыли всего полтора дня в Кременной Луганской области. Ночью ребята сбивали дроны, летающие над нами. Священник Дмитрий Степкин передал ребятам, находящимся в окопах, продуктовые посылки", – пояснил отец Георгий.
https://ria.ru/20230518/voda-1872589145.html
https://ria.ru/20230518/bukhanki-1872639622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, сосновский район
Надежные люди, Челябинская область, Сосновский район
Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
Священники Челябинской области доставили в зону СВО техсредства на 3,5 миллиона рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Священники из Челябинской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, в том числе оптические прицелы, глушители для снайперских винтовок, тепловизоры, а также внедорожник, сообщила пресс-служба Челябинской епархии.
"Священники Сосновского благочиния доставили в зону специальной военной операции очередной груз. Более чем на 3,5 миллиона рублей были приобретены и переданы защитникам такие технические средства, как оптические прицелы, коллиматорные прицелы и увеличители для них, глушители для снайперских винтовок и автоматов, тепловизоры, тактические наушники. Для достижения поставленных задач бойцам также передали полноприводный отечественный внедорожник "Буханка". А еще письма, обмундирование и многое другое", - говорится в сообщении.
В сборе гуманитарного груза приняли участие тысячи людей, в том числе прихожане храмов, школьники и учителя, родители воспитанников детских садов, предприниматели, особый вклад внес челябинский Одигитриевский женский монастырь, уточняется в сообщении.
Формированием груза занимались священники Сосновского благочиния совместно с координационным советом Сосновского района
и администрацией, добавляется в сообщении.
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"Показателен пример девятиклассника, который, узнав о сборе средств для наших бойцов, устроился на какую-то подработку и лично приобрел несколько пакетов продовольствия для бойцов", – цитирует пресс-служба слова протоиерея Георгия Артарьяна.
Епархия отмечает, что вся гуманитарная помощь и технические средства были доставлены и переданы разведбату 90-й танковой Чебаркульской дивизии, одному из полков этой дивизии, штурмовому батальону в Лисичанске
, учебному центру Донецка
. "Кроме этого, военным мы привезли крестики, иконки, шевроны с изображением Господа и Пресвятой Богородицы. Пробыли всего полтора дня в Кременной Луганской области
. Ночью ребята сбивали дроны, летающие над нами. Священник Дмитрий Степкин передал ребятам, находящимся в окопах, продуктовые посылки", – пояснил отец Георгий.
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