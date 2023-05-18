https://ria.ru/20230518/tekhsredstva-1872644154.html

Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз

Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 18.05.2023

Священники Челябинской области доставили в зону СВО гуманитарный груз

Священники из Челябинской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, в том числе оптические прицелы,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:45

2023-05-18T14:45

2023-05-18T14:45

надежные люди

челябинская область

сосновский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:245:2942:1900_1920x0_80_0_0_0bd6a248cf8febab14ac32d3762e3e42.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Священники из Челябинской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, в том числе оптические прицелы, глушители для снайперских винтовок, тепловизоры, а также внедорожник, сообщила пресс-служба Челябинской епархии. "Священники Сосновского благочиния доставили в зону специальной военной операции очередной груз. Более чем на 3,5 миллиона рублей были приобретены и переданы защитникам такие технические средства, как оптические прицелы, коллиматорные прицелы и увеличители для них, глушители для снайперских винтовок и автоматов, тепловизоры, тактические наушники. Для достижения поставленных задач бойцам также передали полноприводный отечественный внедорожник "Буханка". А еще письма, обмундирование и многое другое", - говорится в сообщении. В сборе гуманитарного груза приняли участие тысячи людей, в том числе прихожане храмов, школьники и учителя, родители воспитанников детских садов, предприниматели, особый вклад внес челябинский Одигитриевский женский монастырь, уточняется в сообщении. Формированием груза занимались священники Сосновского благочиния совместно с координационным советом Сосновского района и администрацией, добавляется в сообщении. "Показателен пример девятиклассника, который, узнав о сборе средств для наших бойцов, устроился на какую-то подработку и лично приобрел несколько пакетов продовольствия для бойцов", – цитирует пресс-служба слова протоиерея Георгия Артарьяна. Епархия отмечает, что вся гуманитарная помощь и технические средства были доставлены и переданы разведбату 90-й танковой Чебаркульской дивизии, одному из полков этой дивизии, штурмовому батальону в Лисичанске, учебному центру Донецка. "Кроме этого, военным мы привезли крестики, иконки, шевроны с изображением Господа и Пресвятой Богородицы. Пробыли всего полтора дня в Кременной Луганской области. Ночью ребята сбивали дроны, летающие над нами. Священник Дмитрий Степкин передал ребятам, находящимся в окопах, продуктовые посылки", – пояснил отец Георгий.

https://ria.ru/20230518/voda-1872589145.html

https://ria.ru/20230518/bukhanki-1872639622.html

челябинская область

сосновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинская область, сосновский район