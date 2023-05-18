https://ria.ru/20230518/svyaz-1872676338.html

В еще двух белгородских селах установили базовые станции сотовой связи

В еще двух белгородских селах установили базовые станции сотовой связи - РИА Новости, 18.05.2023

В еще двух белгородских селах установили базовые станции сотовой связи

Еще две базовые станции сотовой связи появились в двух небольших селах Белгородской области, что улучшило качество жизни 700 человек, рассказал на своих... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:25

2023-05-18T16:25

2023-05-18T16:25

белгородская область

россия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Еще две базовые станции сотовой связи появились в двух небольших селах Белгородской области, что улучшило качество жизни 700 человек, рассказал на своих страницах в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков. Две новые вышки с базовыми станциями сотовой связи установлены в селе Александровка Ракитянского района и в селе Сухосолотино Ивнянского района. В данных населенных пунктах проживают около 700 человек. "Более 700 человек, я надеюсь, увидели изменения. Как по возможности поговорить по устойчивой связи, так и воспользоваться услугами интернета", – отметил глава области. По данным министерства цифрового развития Белгородской области, с начала года на территории региона установлены 11 вышек сотовой связи. Всего же в 2023 году планируется установить почти сотню базовых станций в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. "В 2023 году мы планировали установить 47 вышек сотовой связи, понимая, что сотовая связь должна быть максимально доступна жителям Белгородской области. Нам удалось сейчас скорректировать свои планы. Слава богу, не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. И в 2023 году мы установим 96 вышек сотовой связи, – заверил белгородцев Вячеслав Гладков. В соответствии с региональной программой реализации национального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0", в небольших населенных пунктах Белгородской области с численностью от 100 до 500 человек запланировано построить 47 вышек . Места размещения 39 вышек определены по результатам народного голосования на сайте госуслуг. Еще 49 вышек должны быть построены в селах и хуторах Белгородчины совместно с операторами связи. Такое соглашение было достигнуто во время встречи главы Белгородской области с руководителем федерального министерства цифрового развития и связи РФ Максутом Шадаевым осенью прошлого года. Власти региона отмечают, что предоставление устойчивой мобильной связи и доступ к широкополосному интернету важен как для учащихся школ и их учителей, а также для граждан старшего поколения - пользователей цифровых госуслуг, так и для развития бизнеса в этих районах.

https://ria.ru/20230517/kredit-1872357039.html

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872249235.html

https://ria.ru/20230505/gladkov-1869994936.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вячеслав гладков, белгородская область