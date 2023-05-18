https://ria.ru/20230518/sudan-1872663915.html

МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет

МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет - РИА Новости, 18.05.2023

МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет

Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:01

2023-05-18T16:01

2023-05-18T16:01

россия

судан

михаил богданов

владимир путин

организация исламского сотрудничества

в мире

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Если понадобится. Пока такой нет необходимости. Мы будем действовать по обстановке. Всегда в запасе есть эвакуация, дополнительная эвакуация, принятие других мер безопасности. Вопросы безопасность для нас абсолютный приоритет", - сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/sudan-1872660351.html

https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html

россия

судан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, судан, михаил богданов, владимир путин, организация исламского сотрудничества, в мире