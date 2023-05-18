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МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет - РИА Новости, 18.05.2023
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16:01 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/sudan-1872663915.html
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет - РИА Новости, 18.05.2023
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:01
2023-05-18T16:01
россия
судан
михаил богданов
владимир путин
организация исламского сотрудничества
в мире
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Если понадобится. Пока такой нет необходимости. Мы будем действовать по обстановке. Всегда в запасе есть эвакуация, дополнительная эвакуация, принятие других мер безопасности. Вопросы безопасность для нас абсолютный приоритет", - сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230518/sudan-1872660351.html
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
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судан
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Дарья Буймова
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россия, судан, михаил богданов, владимир путин, организация исламского сотрудничества, в мире
Россия, Судан, Михаил Богданов, Владимир Путин, Организация исламского сотрудничества, В мире
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет

Замглавы МИД Богданов: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Если понадобится. Пока такой нет необходимости. Мы будем действовать по обстановке. Всегда в запасе есть эвакуация, дополнительная эвакуация, принятие других мер безопасности. Вопросы безопасность для нас абсолютный приоритет", - сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану
Вчера, 15:44
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана. Кадр видео
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
3 мая, 11:41
 
РоссияСуданМихаил БогдановВладимир ПутинОрганизация исламского сотрудничестваВ мире
 
 
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