https://ria.ru/20230518/sudan-1872663915.html
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет - РИА Новости, 18.05.2023
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:01
2023-05-18T16:01
2023-05-18T16:01
россия
судан
михаил богданов
владимир путин
организация исламского сотрудничества
в мире
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Если понадобится. Пока такой нет необходимости. Мы будем действовать по обстановке. Всегда в запасе есть эвакуация, дополнительная эвакуация, принятие других мер безопасности. Вопросы безопасность для нас абсолютный приоритет", - сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230518/sudan-1872660351.html
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, михаил богданов, владимир путин, организация исламского сотрудничества, в мире
Россия, Судан, Михаил Богданов, Владимир Путин, Организация исламского сотрудничества, В мире
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
Замглавы МИД Богданов: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет