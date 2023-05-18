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Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану - РИА Новости, 18.05.2023
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15:44 18.05.2023 (обновлено: 16:04 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sudan-1872660351.html
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану - РИА Новости, 18.05.2023
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану
Россия готова содействовать урегулированию кризиса в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:44
2023-05-18T16:04
россия
судан
в мире
михаил богданов
джидда
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию кризиса в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать", - сказал Богданов журналистам на полях саммита "Россия - исламский мир". Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Комментируя готовность РФ предоставить площадку для переговоров конфликтующих в Судане сторон, дипломат отметил: "Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся. Другое дело - о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев".В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 676 человек погибли и 5 576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон в саудовской Джидде. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщал, что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.В то же время телеканал Al-Arabiya 12 мая со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских лиц. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.
https://ria.ru/20230518/sudan-1872663915.html
https://ria.ru/20230512/sudan-1871262839.html
россия
судан
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россия, судан, в мире, михаил богданов, джидда
Россия, Судан, В мире, Михаил Богданов, Джидда
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану

МИД: Россия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию в Судане

© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию кризиса в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать", - сказал Богданов журналистам на полях саммита "Россия - исламский мир". Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
Вчера, 16:01
Комментируя готовность РФ предоставить площадку для переговоров конфликтующих в Судане сторон, дипломат отметил: "Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся. Другое дело - о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев".
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 676 человек погибли и 5 576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон в саудовской Джидде. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщал, что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.
В то же время телеканал Al-Arabiya 12 мая со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских лиц. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.
Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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12 мая, 12:33
 
РоссияСуданВ миреМихаил БогдановДжидда
 
 
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