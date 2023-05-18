https://ria.ru/20230518/sudan-1872660351.html
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану - РИА Новости, 18.05.2023
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану
Россия готова содействовать урегулированию кризиса в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:44
2023-05-18T15:44
2023-05-18T16:04
россия
судан
в мире
михаил богданов
джидда
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию кризиса в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать", - сказал Богданов журналистам на полях саммита "Россия - исламский мир". Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Комментируя готовность РФ предоставить площадку для переговоров конфликтующих в Судане сторон, дипломат отметил: "Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся. Другое дело - о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев".В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 676 человек погибли и 5 576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон в саудовской Джидде. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщал, что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.В то же время телеканал Al-Arabiya 12 мая со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских лиц. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.
https://ria.ru/20230518/sudan-1872663915.html
https://ria.ru/20230512/sudan-1871262839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, в мире, михаил богданов, джидда
Россия, Судан, В мире, Михаил Богданов, Джидда
Россия готова предоставить площадку для переговоров по Судану
МИД: Россия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию в Судане
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию кризиса в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать", - сказал Богданов журналистам на полях саммита "Россия - исламский мир". Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МИД: необходимости в новой эвакуации россиян из Судана пока нет
Комментируя готовность РФ предоставить площадку для переговоров конфликтующих в Судане сторон, дипломат отметил: "Если это будет необходимо, мы всегда готовы. Мы никому не навязываемся. Другое дело - о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев".
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 676 человек погибли и 5 576 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон в саудовской Джидде
. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии
сообщал, что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.
В то же время телеканал Al-Arabiya 12 мая со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских лиц. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.
Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.
Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта