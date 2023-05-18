https://ria.ru/20230518/studenty-1872624630.html

Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек

Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек - РИА Новости, 18.05.2023

Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек

Число студентов из стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), обучающихся в России, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 14,5 тысяч, заявил РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:37

2023-05-18T13:37

2023-05-18T13:37

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Число студентов из стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), обучающихся в России, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 14,5 тысяч, заявил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов. Он уточнил, что по состоянию на конец прошлого года в российских образовательных организациях обучалось более 262 тысяч граждан государств-членов ОИС, из них более 84 тысяч человек – за счет бюджета РФ. "По сравнению с 2021 годом численность обучающихся увеличилась более чем на 14,5 тысяч человек", - сказал Гатиятов на форуме "Россия - Исламский мир KazanForum 2023".

https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872154259.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, организация исламского сотрудничества