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Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек - РИА Новости, 18.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
13:37 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/studenty-1872624630.html
Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек
Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек - РИА Новости, 18.05.2023
Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек
Число студентов из стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), обучающихся в России, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 14,5 тысяч, заявил РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:37
2023-05-18T13:37
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Число студентов из стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), обучающихся в России, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 14,5 тысяч, заявил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов. Он уточнил, что по состоянию на конец прошлого года в российских образовательных организациях обучалось более 262 тысяч граждан государств-членов ОИС, из них более 84 тысяч человек – за счет бюджета РФ. "По сравнению с 2021 годом численность обучающихся увеличилась более чем на 14,5 тысяч человек", - сказал Гатиятов на форуме "Россия - Исламский мир KazanForum 2023".
https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872154259.html
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россия, организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Организация исламского сотрудничества

Минобрнауки: число студентов из стран ОИС выросло в России на 14500 человек

© Pixabay / icenordic Студенты
Студенты - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Pixabay / icenordic
Студенты . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Число студентов из стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), обучающихся в России, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 14,5 тысяч, заявил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.
Он уточнил, что по состоянию на конец прошлого года в российских образовательных организациях обучалось более 262 тысяч граждан государств-членов ОИС, из них более 84 тысяч человек – за счет бюджета РФ.
"По сравнению с 2021 годом численность обучающихся увеличилась более чем на 14,5 тысяч человек", - сказал Гатиятов на форуме "Россия - Исламский мир KazanForum 2023".
Участники XIII Международного экономического саммита Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022 в Казани - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
KazanForum ожидает рекордного количества участников
16 мая, 14:24
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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