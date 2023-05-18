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Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2023
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Липецкая область
 
17:31 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/stroitelstvo-1872710137.html
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2023
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году
В 2022 году в Липецкой области были введены в эксплуатацию 283 объекта различной направленности, сообщил в четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:31
2023-05-18T17:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. В 2022 году в Липецкой области были введены в эксплуатацию 283 объекта различной направленности, сообщил в четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчета.По его словам, это школы, детские сады и поликлиники, а также объекты благоустройства. Сельские школы в регионе стали не хуже, а иногда даже лучше городских. Другим стал и капитальный ремонт в них. Фактически учебные заведения переделываются, полностью переоснащаются и после окончания работ выглядят как новые.Артамонов отметил, что построенные в 2022 году в Липецкой области медучреждения спасут здоровье тысяч детей. Например, в Липецке построили новую поликлинику на улице Гагарина с большой и хорошо оснащенной лабораторией, дневным стационаром и тремя тысячами единиц оборудования. На базе поликлиники открыли Центр реабилитационной медицины, где помощь могут получить дети из любой поликлиники города."Это был непростой год. Поэтому особенно радует, что все, что планировали, мы сделали – построили, отремонтировали, благоустроили. Все это делается для будущего наших детей, а Липецкая область становится регионом, в котором хочется жить и работать", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230504/natsproekt-1869580926.html
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липецкая область, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году

© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. В 2022 году в Липецкой области были введены в эксплуатацию 283 объекта различной направленности, сообщил в четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчета.
© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиПочти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году
По его словам, это школы, детские сады и поликлиники, а также объекты благоустройства. Сельские школы в регионе стали не хуже, а иногда даже лучше городских. Другим стал и капитальный ремонт в них. Фактически учебные заведения переделываются, полностью переоснащаются и после окончания работ выглядят как новые.
© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиПочти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
Почти 300 объектов построили в Липецкой области в 2022 году
Артамонов отметил, что построенные в 2022 году в Липецкой области медучреждения спасут здоровье тысяч детей. Например, в Липецке построили новую поликлинику на улице Гагарина с большой и хорошо оснащенной лабораторией, дневным стационаром и тремя тысячами единиц оборудования. На базе поликлиники открыли Центр реабилитационной медицины, где помощь могут получить дети из любой поликлиники города.
"Это был непростой год. Поэтому особенно радует, что все, что планировали, мы сделали – построили, отремонтировали, благоустроили. Все это делается для будущего наших детей, а Липецкая область становится регионом, в котором хочется жить и работать", – сказал Артамонов.
Губернатор региона Игорь Артамонов
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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