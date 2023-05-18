https://ria.ru/20230518/stroitelstvo-1872570492.html

В Ростовской области строят объекты площадью три миллиона квадратных метров

В Ростовской области строят объекты площадью три миллиона квадратных метров - РИА Новости, 18.05.2023

В Ростовской области строят объекты площадью три миллиона квадратных метров

Строительство объектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров ведется в Ростовской области в настоящее время, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:13

2023-05-18T11:13

2023-05-18T16:45

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости. Строительство объектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров ведется в Ростовской области в настоящее время, сообщил журналистам замминистра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Вифлянцев. Вифлянцев добавил, что все это должно быть обеспечено квалифицированными кадрами, и спрос на них никогда не упадет. Замминистра уточнил, что в настоящее время строительный комплекс области насчитывает более 5 тысяч предприятий и более 43 тысяч человек. Область входит в топ-10 лидирующих регионов по вводу жилья. Ежегодно строительное направление области привлекает более 100 миллиардов рублей инвестиций. Вифлянцев напомнил, что с 18 по 19 мая на площадке Ростовского государственного университета путей сообщения пройдет форум "Молодой специалист - строитель будущего". В нем примут участие как местные педагогические работники и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, так и прибывшие из ДНР и ЛНР, а также работодатели из строительных предприятий Ростова-на-Дону и области. В рамках форума запланированы круглые столы, деловая игра, ярмарка вакансий, мастер-классы, а также посещение строительных и производственных площадок. Приглашенные эксперты из восьми регионов познакомят молодых специалистов с самыми актуальными направлениями отрасли: цифровизация, комплексное развитие территорий, градостроительство, ЖКХ. За успешные решения практических кейсов студенты получат сертификаты на оплачиваемую стажировку, приглашения на производственную практику или повышение квалификации. По словам председателя оргкомитета форума, руководителя всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, форум "Молодой специалист-строитель будущего" создан с целью популяризации строительной профессии, привлечения кадров в отрасль. "На сегодняшний день остро стоит вопрос кадровой обеспеченности, в том числе вовлечения молодежи в профессию строителя. И благодаря проведению форума мы не только популяризируем профессию, мы выстраиваем прямой диалог с органами власти того или иного региона, студентами, управленцами, образовательными учреждениями для того, чтобы эта работа велась более эффективно", - сказал он.Руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич добавила, что каждый регион развивается специфично, поэтому в рамках форума будут продемонстрированы именно те проекты, в которых молодые специалисты смогут принять участие. "Так как на сегодняшний день задан вектор развития регионального стройкомплекса, это является гарантией того, что стабильная, интересная и перспективная работа будет на протяжении длительного времени", - пояснила она.

https://ria.ru/20230515/ozdorovlenie-1871974344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростовская область, россия, строительство