https://ria.ru/20230518/ssha-1872527324.html

США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов

США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов - РИА Новости, 18.05.2023

США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов

США намеренно забывают о "пакетном" характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:25

2023-05-18T04:25

2023-05-18T04:37

сша

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

василий небензя

мартин гриффитс

оон

россельхозбанк

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США намеренно забывают о "пакетном" характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Антонов добавил, что заявления представителей американской администрации с критикой в адрес России являются возмутительными."Более того, американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда", - отметил он, подчеркнув, что из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5% в то время, российская продукция "на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь - о безвозмездных гуманитарных рейсах".Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, василий небензя, мартин гриффитс, оон, россельхозбанк