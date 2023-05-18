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США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов - РИА Новости, 18.05.2023
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04:25 18.05.2023 (обновлено: 04:37 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ssha-1872527324.html
США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов
США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов - РИА Новости, 18.05.2023
США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов
США намеренно забывают о "пакетном" характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:25
2023-05-18T04:37
сша
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
василий небензя
мартин гриффитс
оон
россельхозбанк
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США намеренно забывают о "пакетном" характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Антонов добавил, что заявления представителей американской администрации с критикой в адрес России являются возмутительными."Более того, американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда", - отметил он, подчеркнув, что из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5% в то время, российская продукция "на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь - о безвозмездных гуманитарных рейсах".Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html
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россия
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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, василий небензя, мартин гриффитс, оон, россельхозбанк
США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Василий Небензя, Мартин Гриффитс, ООН, Россельхозбанк
США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил Антонов

Посол Антонов: США намеренно забывают о "пакетном" характере зерновой сделки

© AP Photo / Andrew Kravchenko Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
 Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США намеренно забывают о "пакетном" характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"В Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере "стамбульских договоренностей". О заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются", - сообщил он.
Антонов добавил, что заявления представителей американской администрации с критикой в адрес России являются возмутительными.
"Более того, американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда", - отметил он, подчеркнув, что из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5% в то время, российская продукция "на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь - о безвозмездных гуманитарных рейсах".
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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Вчера, 19:48
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВасилий НебензяМартин ГриффитсООНРоссельхозбанк
 
 
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