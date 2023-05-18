Посольство России в США назвало выдумкой связи Трампа с Москвой
Посольство России в США: связи Трампа с Москвой являются выдумкой американских чиновников
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Доклад спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма о выборах США 2016 года подтвердил, что тема связей экс-президента страны Дональда Трампа с Москвой является не более чем фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
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"Отчет в очередной раз подтвердил, что недавно громко звучавшая тема связей экс-президента США с Москвой - не более чем плод разбушевавшейся фантазии местных государственных деятелей, которые решили разыграть российскую карту во внутриполитических целях", - сообщили в дипмиссии.
Там назвали миф о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года вакханалией, которая привела к многочисленным санкциям против Москвы, высылкам дипломатов и захвату российской госсобственности, а также "стала одной из причин обрушения двусторонних отношений".
В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".