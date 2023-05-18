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Посольство России в США назвало выдумкой связи Трампа с Москвой - РИА Новости, 18.05.2023
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04:01 18.05.2023 (обновлено: 04:02 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ssha-1872526572.html
Посольство России в США назвало выдумкой связи Трампа с Москвой
Посольство России в США назвало выдумкой связи Трампа с Москвой - РИА Новости, 18.05.2023
Посольство России в США назвало выдумкой связи Трампа с Москвой
Доклад спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма о выборах США 2016 года подтвердил, что тема связей экс-президента страны Дональда Трампа с Москвой... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:01
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россия
сша
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дональд трамп
фбр
роберт мюллер
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Доклад спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма о выборах США 2016 года подтвердил, что тема связей экс-президента страны Дональда Трампа с Москвой является не более чем фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей, заявило посольство РФ в Вашингтоне.Там назвали миф о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года вакханалией, которая привела к многочисленным санкциям против Москвы, высылкам дипломатов и захвату российской госсобственности, а также "стала одной из причин обрушения двусторонних отношений".В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".
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россия, сша, москва, дональд трамп, фбр, роберт мюллер, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, ФБР, Роберт Мюллер, В мире
Посольство России в США назвало выдумкой связи Трампа с Москвой

Посольство России в США: связи Трампа с Москвой являются выдумкой американских чиновников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Доклад спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма о выборах США 2016 года подтвердил, что тема связей экс-президента страны Дональда Трампа с Москвой является не более чем фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
«
"Отчет в очередной раз подтвердил, что недавно громко звучавшая тема связей экс-президента США с Москвой - не более чем плод разбушевавшейся фантазии местных государственных деятелей, которые решили разыграть российскую карту во внутриполитических целях", - сообщили в дипмиссии.
Там назвали миф о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года вакханалией, которая привела к многочисленным санкциям против Москвы, высылкам дипломатов и захвату российской госсобственности, а также "стала одной из причин обрушения двусторонних отношений".
В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Посольство России обвинило Вашингтон в игнорировании украинского терроризма
03:02
 
РоссияСШАМоскваДональд ТрампФБРРоберт МюллерВ мире
 
 
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