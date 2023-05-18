https://ria.ru/20230518/ssha-1872523358.html
Посольство России обвинило Вашингтон в игнорировании украинского терроризма
Посольство России обвинило Вашингтон в игнорировании украинского терроризма - РИА Новости, 18.05.2023
Посольство России обвинило Вашингтон в игнорировании украинского терроризма
США предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, не скрывает своих террористических действий, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:02
2023-05-18T03:02
2023-05-18T03:13
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, не скрывает своих террористических действий, заявило посольство РФ в Вашингтоне.В посольстве отметили, что США предпочитают "не замечать", что Киев, "заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий" и выразили возмущение в связи с недавними заявлениями госдепа США о "якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов"."Здесь позволяют себе рассуждать о том, присваивать или не присваивать России, ведущей борьбу с нацизмом в его самых крайних проявлениях, статус "страны – спонсора терроризма". Исключительное лицемерие", - говорится в сообщении дипмиссии.Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма во время своего выступления на слушаниях в конгрессе США.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
https://ria.ru/20230510/politika-1870815379.html
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россия, сша, киев, в мире, энтони блинкен, мария захарова
Россия, США, Киев, В мире, Энтони Блинкен, Мария Захарова
Посольство России обвинило Вашингтон в игнорировании украинского терроризма
Посольство России в Вашингтоне: США не хотят видеть нескрываемые Киевом акты террора
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, не скрывает своих террористических действий, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
В посольстве отметили, что США предпочитают "не замечать", что Киев, "заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий" и выразили возмущение в связи с недавними заявлениями госдепа США о "якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов".
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"Здесь позволяют себе рассуждать о том, присваивать или не присваивать России, ведущей борьбу с нацизмом в его самых крайних проявлениях, статус "страны – спонсора терроризма". Исключительное лицемерие", - говорится в сообщении дипмиссии.
Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен
не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма во время своего выступления на слушаниях в конгрессе США.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.
В Москве
ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
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