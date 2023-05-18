https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872210174.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:09

2023-05-18T16:09

2023-05-18T16:09

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 мая 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные Силы нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Все назначенные объекты удалось поразить. Также российские подразделения поразили части ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются бои за освобождение города Артёмовск в ДНР.Параллельно ликвидированы 68 артиллерийских расчетов, 97 районов скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, вертолет Ми-8, 11 беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 428 самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотников, 423 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9218 танков и других бронемашин, 4843 орудия полевой артиллерии и 10284 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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