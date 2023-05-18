https://ria.ru/20230518/sotrudnichestvo-1872758037.html

Хуснуллин: сотрудничество России и ОАЭ развивается, несмотря на давление

Хуснуллин: сотрудничество России и ОАЭ развивается, несмотря на давление - РИА Новости, 18.05.2023

Хуснуллин: сотрудничество России и ОАЭ развивается, несмотря на давление

Торгово-экономическое сотрудничество России и ОАЭ успешно развивается, несмотря на давление со стороны Запада, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:16

2023-05-18T20:16

2023-05-18T20:16

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

организация исламского сотрудничества

марат хуснуллин

рустам минниханов

казань

оаэ

россия

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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и ОАЭ успешно развивается, несмотря на давление со стороны Запада, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов провели рабочую встречу с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зеюди. "Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами налажен активный дружественный диалог. Тон такому взаимодействию задают лидеры наших стран, которые поддерживают тесное и доверительное общение. Важно, что несмотря на давление со стороны Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и ОАЭ развивается успешно", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Как отметил вице-премьер, за последние пять лет товарооборот между странами увеличился почти в шесть раз и достиг по итогам прошлого года рекордной отметки в 9 миллиардов долларов. "Растет также приток российского капитала в ОАЭ. Наши бизнесмены проявляют большой интерес к размещению производства в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере туризма. Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений отдыха российских туристов", - рассказал Хуснуллин. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет Хуснуллин. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/shuvalov-1872657284.html

казань

оаэ

россия

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Алёна Пава

организация исламского сотрудничества, марат хуснуллин, рустам минниханов, казань, оаэ, россия