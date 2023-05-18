https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом - РИА Новости, 18.05.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом

Эксперты рассказали, что нового ждет туристов в Сочи, где 1 июня стартует сезон, и сколько будет стоить поездка на курорт летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:26

2023-05-18T13:26

2023-05-18T14:40

туризм

новости - туризм

сочи

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

роза хутор

отдых на море

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801181388_0:244:3014:1939_1920x0_80_0_0_4dbe714e171f69e3c55c11db86c0ff69.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, что нового ждет туристов в Сочи, где 1 июня стартует сезон, и сколько будет стоить поездка на курорт летом, сообщает АТОР.По прогнозам сочинских властей, с мая по октябрь курорт примет около 4,5 миллиона туристов. Вице-президента АТОР и генеральный директор туроператор "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что город остается летним направлением "номер один" в России. В том числе благодаря развитой туристической инфраструктуре, современному работающему аэропорту и самому большому гостиничному фонду среди отечественных курортов.Рост цен на санаторно-курортные услуги летом 2023 года – от 5 до 15 процентов по сравнению с 2022 годом. Больше всего – в отелях четыре-пять звезд: на 40 процентов. По сообщению сочинских властей, средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории пять звезд составит около 22 тысяч рублей, в “четверках” – чуть выше 10 тысяч рублей. В гостиницах “три звезды” – около семи тысяч рублей.По словам Ромашкина, средняя стоимость поездки в Сочи на 10 дней на предстоящее лето составляет 35 тысяч рублей на человека (размещение в отеле). С учетом авиаперелета из Москвы и обратно средний чек тура составит около 50 тысяч рублей на человека.В Сочи летом будут работать 180 пляжей. 44 из них прошли классификацию на соответствие национальным стандартам качества, 35 присвоены "Синие флаги". Средняя цена аренды шезлонгов в зависимости от категории пляжной территории составляет 280 рублей. В горадминистрации подчеркивают, что услуги туалетных комнат, душевых кабин, медпунктов и другой сопутствующей инфраструктуры на муниципальных пляжах должны быть бесплатными.В летнем курортном сезоне откроются все 165 достопримечательностей Сочи, расширится сеть пешеходных и велосипедных маршрутов. Так, на курорте "Роза Хутор" будет работать 24 пешие тропы протяженностью более 110 километров, из них четыре – новинки.

https://ria.ru/20230518/lissabon-1872464244.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), роза хутор, отдых на море, отдых в россии, куда можно лететь, туризм