Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом и что нового на курорте для туристов
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, что нового ждет туристов в Сочи, где 1 июня стартует сезон, и сколько будет стоить поездка на курорт летом, сообщает АТОР.
По прогнозам сочинских властей, с мая по октябрь курорт примет около 4,5 миллиона туристов. Вице-президента АТОР и генеральный директор туроператор "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что город остается летним направлением "номер один" в России. В том числе благодаря развитой туристической инфраструктуре, современному работающему аэропорту и самому большому гостиничному фонду среди отечественных курортов.
Рост цен на санаторно-курортные услуги летом 2023 года – от 5 до 15 процентов по сравнению с 2022 годом. Больше всего – в отелях четыре-пять звезд: на 40 процентов. По сообщению сочинских властей, средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории пять звезд составит около 22 тысяч рублей, в “четверках” – чуть выше 10 тысяч рублей. В гостиницах “три звезды” – около семи тысяч рублей.
По словам Ромашкина, средняя стоимость поездки в Сочи на 10 дней на предстоящее лето составляет 35 тысяч рублей на человека (размещение в отеле). С учетом авиаперелета из Москвы и обратно средний чек тура составит около 50 тысяч рублей на человека.
В Сочи летом будут работать 180 пляжей. 44 из них прошли классификацию на соответствие национальным стандартам качества, 35 присвоены "Синие флаги". Средняя цена аренды шезлонгов в зависимости от категории пляжной территории составляет 280 рублей. В горадминистрации подчеркивают, что услуги туалетных комнат, душевых кабин, медпунктов и другой сопутствующей инфраструктуры на муниципальных пляжах должны быть бесплатными.
В летнем курортном сезоне откроются все 165 достопримечательностей Сочи, расширится сеть пешеходных и велосипедных маршрутов. Так, на курорте "Роза Хутор" будет работать 24 пешие тропы протяженностью более 110 километров, из них четыре – новинки.