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Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
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07:21 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ
Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:21
2023-05-18T07:21
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. В ведомстве указали, что Роскомнадзор фиксирует многочисленные акты цензуры в отношении российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок. "Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году", - говорится в ответе на запрос. Также РИА Новости подтвердили, что за отсутствие соответствующей маркировки иноагенты в 2022 году были оштрафованы на общую сумму свыше 228 млн рублей. "За 2023 год иностранные агенты оштрафованы на 60 тысяч рублей", - заключили в ответе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230427/karlson-1868021145.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ

Роскомнадзор в 2023 году выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
В ведомстве указали, что Роскомнадзор фиксирует многочисленные акты цензуры в отношении российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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"Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году", - говорится в ответе на запрос.
Также РИА Новости подтвердили, что за отсутствие соответствующей маркировки иноагенты в 2022 году были оштрафованы на общую сумму свыше 228 млн рублей.
"За 2023 год иностранные агенты оштрафованы на 60 тысяч рублей", - заключили в ответе.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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