https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html

Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ

Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ

Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:21

2023-05-18T07:21

2023-05-18T07:21

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. В ведомстве указали, что Роскомнадзор фиксирует многочисленные акты цензуры в отношении российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок. "Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году", - говорится в ответе на запрос. Также РИА Новости подтвердили, что за отсутствие соответствующей маркировки иноагенты в 2022 году были оштрафованы на общую сумму свыше 228 млн рублей. "За 2023 год иностранные агенты оштрафованы на 60 тысяч рублей", - заключили в ответе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230427/karlson-1868021145.html

https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)