https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ
Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:21
2023-05-18T07:21
2023-05-18T07:21
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. В ведомстве указали, что Роскомнадзор фиксирует многочисленные акты цензуры в отношении российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок. "Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году", - говорится в ответе на запрос. Также РИА Новости подтвердили, что за отсутствие соответствующей маркировки иноагенты в 2022 году были оштрафованы на общую сумму свыше 228 млн рублей. "За 2023 год иностранные агенты оштрафованы на 60 тысяч рублей", - заключили в ответе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230427/karlson-1868021145.html
https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ
Роскомнадзор в 2023 году выявил девять фактов цензуры в отношении российских СМИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году, за 2022 год ведомство выявило 95 случаев, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
В ведомстве указали, что Роскомнадзор фиксирует многочисленные акты цензуры в отношении российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок.
Экс-ведущий Fox News Карлсон рассказал о цензуре в американских СМИ
"Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году", - говорится в ответе на запрос.
Также РИА Новости подтвердили, что за отсутствие соответствующей маркировки иноагенты в 2022 году были оштрафованы на общую сумму свыше 228 млн рублей.
"За 2023 год иностранные агенты оштрафованы на 60 тысяч рублей", - заключили в ответе.
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, пропагандирующих ЛГБТ