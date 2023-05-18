https://ria.ru/20230518/shuvalov-1872657284.html
Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры
Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры - РИА Новости, 18.05.2023
Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры
Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:54
2023-05-18T15:54
2023-05-18T15:54
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель Министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов. "У меня нет никаких сомнений в том, что исламский мир будет одним из полюсов будущей глобальной архитектуры. У него есть для этой роли мощные исторические заготовки, цивилизационная и религиозная общность, историческое и психологическое ощущение своего единства, как уммы (общины в исламе - ред.), первый современный опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества", - сказал дипломат в четверг, выступая на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". По словам Шувалова, в ОИС "формируется собственная культура диалога", которая позволяет исламским странам вести совместную работу по обсуждению вопросов глобальной повестки. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230518/pravo-1872622353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Организация исламского сотрудничества
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель Министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов.
"У меня нет никаких сомнений в том, что исламский мир будет одним из полюсов будущей глобальной архитектуры. У него есть для этой роли мощные исторические заготовки, цивилизационная и религиозная общность, историческое и психологическое ощущение своего единства, как уммы (общины в исламе - ред.), первый современный опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества
", - сказал дипломат в четверг, выступая на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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По словам Шувалова, в ОИС "формируется собственная культура диалога", которая позволяет исламским странам вести совместную работу по обсуждению вопросов глобальной повестки.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.