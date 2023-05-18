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Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры - РИА Новости, 18.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
15:54 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/shuvalov-1872657284.html
Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры
Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры - РИА Новости, 18.05.2023
Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры
Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:54
2023-05-18T15:54
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель Министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов. "У меня нет никаких сомнений в том, что исламский мир будет одним из полюсов будущей глобальной архитектуры. У него есть для этой роли мощные исторические заготовки, цивилизационная и религиозная общность, историческое и психологическое ощущение своего единства, как уммы (общины в исламе - ред.), первый современный опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества", - сказал дипломат в четверг, выступая на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". По словам Шувалова, в ОИС "формируется собственная культура диалога", которая позволяет исламским странам вести совместную работу по обсуждению вопросов глобальной повестки. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Артем Смирнов
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россия, организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Организация исламского сотрудничества

Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, специальный представитель министра по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, специальный представитель министра по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов на сессии Дипломатия нового многополярного мира в рамках XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, специальный представитель министра по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель Министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов.
"У меня нет никаких сомнений в том, что исламский мир будет одним из полюсов будущей глобальной архитектуры. У него есть для этой роли мощные исторические заготовки, цивилизационная и религиозная общность, историческое и психологическое ощущение своего единства, как уммы (общины в исламе - ред.), первый современный опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества", - сказал дипломат в четверг, выступая на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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По словам Шувалова, в ОИС "формируется собственная культура диалога", которая позволяет исламским странам вести совместную работу по обсуждению вопросов глобальной повестки.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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