https://ria.ru/20230518/shuvalov-1872657284.html

Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры

Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры - РИА Новости, 18.05.2023

Шувалов: Исламский мир будет одним из полюсов глобальной архитектуры

Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:54

2023-05-18T15:54

2023-05-18T15:54

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одним из полюсов будущей глобальной архитектуры станет исламский мир, страны которого имеют опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил посол по особым поручениям МИД России, специальный представитель Министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов. "У меня нет никаких сомнений в том, что исламский мир будет одним из полюсов будущей глобальной архитектуры. У него есть для этой роли мощные исторические заготовки, цивилизационная и религиозная общность, историческое и психологическое ощущение своего единства, как уммы (общины в исламе - ред.), первый современный опыт цивилизационной интеграции в рамках Организации исламского сотрудничества", - сказал дипломат в четверг, выступая на сессии "Дипломатия нового многополярного мира" Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". По словам Шувалова, в ОИС "формируется собственная культура диалога", которая позволяет исламским странам вести совместную работу по обсуждению вопросов глобальной повестки. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/pravo-1872622353.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, организация исламского сотрудничества