https://ria.ru/20230518/shonov-1872684565.html

Суд в Москве оставил в СИЗО экс-сотрудника консульства США Шонова

Суд в Москве оставил в СИЗО экс-сотрудника консульства США Шонова - РИА Новости, 18.05.2023

Суд в Москве оставил в СИЗО экс-сотрудника консульства США Шонова

Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:42

2023-05-18T16:42

2023-05-18T16:57

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, обвиняемого в сотрудничестве с США против безопасности России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова"В отношении Шонова Роберта Робертовича <...> продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего - до пяти месяцев, то есть до 23 августа 2023 года", - сказала она.Заседание и оглашение постановления проходило в закрытом режиме. При этом журналистов не пустили на оглашение постановления о его закрытии, как положено по закону; более того, приставы закрыли дверь в коридор, где находится зал судебного заседания.По данным суда, Роберту Шонову вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет.Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте.Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи не согласным с проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".В свою очередь в минувший вторник Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований".Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве "в строгом соответствии с российскими законами и правилами". Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы, заявлял Госдеп.

https://ria.ru/20230515/arest-1872021818.html

https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, государственный департамент сша, сша, москва, происшествия, владивосток