https://ria.ru/20230518/selkhozproizvoditeli-1872615622.html
Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами
Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами - РИА Новости, 18.05.2023
Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами
Необходимо обеспечить сельхозпроизводителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами, в том... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:12
2023-05-18T13:12
2023-05-18T13:12
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить сельхозпроизводителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами, в том числе новые субъекты РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства. "И ключевая задача здесь, как обычно в этих условиях, а сегодня еще и в условиях внешних ограничений, - обеспечить потребности сельхозпроизводителей в семенах, в средствах защиты растений. А также в минеральных удобрениях, здесь мы сами лидеры в мире, думаю, что здесь проблем быть не должно. Но должна быть налажена соответствующая организация работы. То же самое касается техники и горюче-смазочных материалов", - сказал Путин. Он добавил, что это в полной мере относится и к новым субъектах Российской Федерации.
https://ria.ru/20230518/putin-1872606092.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами
Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами и горюче-смазочными материалами
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить сельхозпроизводителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами, в том числе новые субъекты РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства.
"И ключевая задача здесь, как обычно в этих условиях, а сегодня еще и в условиях внешних ограничений, - обеспечить потребности сельхозпроизводителей в семенах, в средствах защиты растений. А также в минеральных удобрениях, здесь мы сами лидеры в мире, думаю, что здесь проблем быть не должно. Но должна быть налажена соответствующая организация работы. То же самое касается техники и горюче-смазочных материалов", - сказал Путин.
Он добавил, что это в полной мере относится и к новым субъектах Российской Федерации.
Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин