https://ria.ru/20230518/selkhozproizvoditeli-1872615622.html

Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами

Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами - РИА Новости, 18.05.2023

Путин призвал обеспечить сельхозпроизводителей семенами

Необходимо обеспечить сельхозпроизводителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами, в том... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:12

2023-05-18T13:12

2023-05-18T13:12

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить сельхозпроизводителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами, в том числе новые субъекты РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства. "И ключевая задача здесь, как обычно в этих условиях, а сегодня еще и в условиях внешних ограничений, - обеспечить потребности сельхозпроизводителей в семенах, в средствах защиты растений. А также в минеральных удобрениях, здесь мы сами лидеры в мире, думаю, что здесь проблем быть не должно. Но должна быть налажена соответствующая организация работы. То же самое касается техники и горюче-смазочных материалов", - сказал Путин. Он добавил, что это в полной мере относится и к новым субъектах Российской Федерации.

https://ria.ru/20230518/putin-1872606092.html

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экономика, россия, владимир путин