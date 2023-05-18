https://ria.ru/20230518/sderzhivanie-1872637001.html
НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске
НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске - РИА Новости, 18.05.2023
НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что активизация деятельности НАТО у границ республики вынуждает Минск и Москву предпринимать меры... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:13
2023-05-18T14:13
2023-05-18T14:13
белоруссия
александр вольфович
нато
россия
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что активизация деятельности НАТО у границ республики вынуждает Минск и Москву предпринимать меры стратегического сдерживания. "Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО, в частности, войсковые группировки северо-атлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания, а для масштабных резонансных провокаций с применением вооруженных сил уже созданы все условия. Все это в совокупности вынуждает и Беларусь, и Россию предпринимать новые активные меры стратегического сдерживания, в том числе практические шаги по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси", - сказал Вольфович на заседании совета ПА ОДКБ в Минске. Он подчеркнул, что все гарантии безопасности, которые когда-то давал коллективный Запад, сегодня нарушены.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр вольфович, нато, россия
Белоруссия, Александр Вольфович, НАТО, Россия
НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске
Совбез Белоруссии: НАТО принуждает Минск и Москву к мерам стратегического сдерживания