https://ria.ru/20230518/sderzhivanie-1872637001.html

НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске

НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске - РИА Новости, 18.05.2023

НАТО принуждает Россию и Белоруссию к мерам сдерживания, заявили в Минске

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что активизация деятельности НАТО у границ республики вынуждает Минск и Москву предпринимать меры... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:13

2023-05-18T14:13

2023-05-18T14:13

белоруссия

александр вольфович

нато

россия

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что активизация деятельности НАТО у границ республики вынуждает Минск и Москву предпринимать меры стратегического сдерживания. "Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО, в частности, войсковые группировки северо-атлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания, а для масштабных резонансных провокаций с применением вооруженных сил уже созданы все условия. Все это в совокупности вынуждает и Беларусь, и Россию предпринимать новые активные меры стратегического сдерживания, в том числе практические шаги по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси", - сказал Вольфович на заседании совета ПА ОДКБ в Минске. Он подчеркнул, что все гарантии безопасности, которые когда-то давал коллективный Запад, сегодня нарушены.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html

белоруссия

россия

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Влада Копылова

белоруссия, александр вольфович, нато, россия