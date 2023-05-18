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Зерновую сделку продлили до 17 июля - РИА Новости, 18.05.2023
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17:19 18.05.2023 (обновлено: 17:34 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872704707.html
Зерновую сделку продлили до 17 июля
Зерновую сделку продлили до 17 июля - РИА Новости, 18.05.2023
Зерновую сделку продлили до 17 июля
Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:19
2023-05-18T17:34
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля, заявили в МИД России."В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Зерновую сделку продлили до 17 июля

МИД: зерновую сделку продлили до 17 июля без изменений

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля, заявили в МИД России.
"В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Вчера, 13:57
 
ЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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