https://ria.ru/20230518/sdelka-1872704707.html

Зерновую сделку продлили до 17 июля

Зерновую сделку продлили до 17 июля - РИА Новости, 18.05.2023

Зерновую сделку продлили до 17 июля

Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:19

2023-05-18T17:19

2023-05-18T17:34

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_52af12ebbed4b24a5201799592aa9701.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля, заявили в МИД России."В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872632107.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)