https://ria.ru/20230518/sdelka-1872704707.html
Зерновую сделку продлили до 17 июля
Зерновую сделку продлили до 17 июля - РИА Новости, 18.05.2023
Зерновую сделку продлили до 17 июля
Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:19
2023-05-18T17:19
2023-05-18T17:34
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля, заявили в МИД России."В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872632107.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Зерновую сделку продлили до 17 июля
МИД: зерновую сделку продлили до 17 июля без изменений