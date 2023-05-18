https://ria.ru/20230518/sdelka-1872632107.html
Ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки, заявил Лавров
Ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки, заявил Лавров - РИА Новости, 18.05.2023
Ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:57
2023-05-18T13:57
2023-05-18T13:57
экономика
россия
турция
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. "Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента (Турции - ред.) Эрдогана, о которой он вчера объявил - продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Москве.
https://ria.ru/20230518/ssha-1872527324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, москва, сергей лавров
Экономика, Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров
Ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки, заявил Лавров
Лавров: два месяца, на которые продлили зерновую сделку, будут решающими