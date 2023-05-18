https://ria.ru/20230518/sdelka-1872516402.html
МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца
МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца - РИА Новости, 18.05.2023
МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца
Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:54
2023-05-18T00:54
2023-05-18T01:17
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василий небензя
реджеп тайип эрдоган
оон
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - отметила Захарова на брифинге. Она добавила, что принципиальные оценки Россией стамбульских договоренностей от 2022 года не изменились, указав, что "перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены"."Еще не потеряли надежду"Москва согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя."Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия согласилась на продление.Он сказал, что проблемы, на которые указывает Россия, являются давними требованиями, "касающимися того, чтобы сделка исполнялась полностью - в том числе ее российская часть". "В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем", - добавил дипломат.Зерновая сделкаЧерноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html
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в мире, россия, турция, мария захарова, василий небензя, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
В мире, Россия, Турция, Мария Захарова, Василий Небензя, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца
Представитель МИД Захарова: черноморская зерновая инициатива продлена на два месяца
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
.
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"Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - отметила Захарова на брифинге. Она добавила, что принципиальные оценки Россией стамбульских договоренностей от 2022 года не изменились, указав, что "перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены".
"Еще не потеряли надежду"
Москва согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя
.
"Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия согласилась на продление.
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Он сказал, что проблемы, на которые указывает Россия, являются давними требованиями, "касающимися того, чтобы сделка исполнялась полностью - в том числе ее российская часть". "В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем", - добавил дипломат.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины
и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле
.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка
к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти
— Одесса и некоторые другие меры. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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