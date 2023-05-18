https://ria.ru/20230518/samovolka-1872556839.html

Верховный суд постановил оправдывать за "самоволку" незаконно призванных

Верховный суд постановил оправдывать за "самоволку" незаконно призванных - РИА Новости, 18.05.2023

Верховный суд постановил оправдывать за "самоволку" незаконно призванных

Незаконно призванных на военную службу следует оправдывать, если они самовольно покинули часть, сказано в постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:37

2023-05-18T10:37

2023-05-18T10:37

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Незаконно призванных на военную службу следует оправдывать, если они самовольно покинули часть, сказано в постановления пленума Верховного суда РФ. "В тех случаях, когда указанная [воинская] обязанность незаконно возложена на граждан, не подлежащих призыву на военную службу, или имеющих отсрочку от призыва, или подлежащих освобождению от призыва на военную службу либо от исполнения воинской обязанности (например, гражданин призван на военную службу будучи негодным к ней по состоянию здоровья), то такое лицо не является субъектом преступления, предусмотренного статьями главы 33 УК РФ (преступления против военной службы)", - сказано в постановлении. ВС РФ объясняет, что в таком случае суду надлежит вынести оправдательный приговор, если в действиях незаконно призванного нет состава общеуголовного преступления (например, если такой человек обвиняется в самовольном оставлении части или места службы по статье 337 УК РФ). Если же состав общеуголовного преступления есть, действия надо переквалифицировать. "Например, если лицу вменялись насильственные действия в отношении начальника, совершенные с умышленным причинением ему средней тяжести вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 334 УК РФ), то содеянное при условии доказанности в судебном заседании умышленного причинения потерпевшему средней тяжести вреда здоровью необходимо переквалифицировать на пункт "б" части 2 статьи 112 УК РФ", - пояснил пленум.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, верховный суд рф, вооруженные силы рф