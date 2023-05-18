https://ria.ru/20230518/samolet-1872554001.html

В Австрии объяснили, почему самолет Зеленского летел без сопровождения

В Австрии объяснили, почему самолет Зеленского летел без сопровождения - РИА Новости, 18.05.2023

В Австрии объяснили, почему самолет Зеленского летел без сопровождения

Самолет Владимира Зеленского, направлявшийся из Рима в Берлин, летел без сопровождения истребителей над Австрией из-за ее нейтралитета, передает австрийское... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:20

2023-05-18T10:20

2023-05-18T10:20

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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Самолет Владимира Зеленского, направлявшийся из Рима в Берлин, летел без сопровождения истребителей над Австрией из-за ее нейтралитета, передает австрийское агентство APA со ссылкой на представителя вооруженных сил Австрии Михаэля Бауэра. В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. "Сопровождение (самолета) Зеленского истребителями было приостановлено над Австрией", - сообщило агентство, добавив, что во время перелета из Рима в Берлин "Зеленскому на несколько секунд напомнили о нейтралитете Австрии". "Ни немецкие, ни итальянские истребители Eurofighter не летали над территорией Австрии", - приводит APA слова Бауэра. В сообщении отмечается, что Airbus A319 ВВС Германии забрал Зеленского в Риме в субботу вечером, до австрийской воздушной границы его сопровождали итальянские истребители, затем сопровождение перехватили немецкие истребители, но уже в воздушном пространстве Германии. При этом, как сообщает агентство, самолет Зеленского летел над Австрией всего несколько секунд. По словам представителя, у самолета Airbus есть "постоянное разрешение" на транзит над территорией Австрии, истребители также могли бы пересечь воздушное пространство страны, если бы было запрошено отдельное разрешение на пролет: за прошлый год военные самолеты 6550 раз пролетали над Австрией. При этом Бауэр отметил, что разрешения на транзит самолетов "воюющих стран" невозможны. Ранее австрийские СМИ опубликовали информацию из ответа министра обороны страны Клаудии Таннер на парламентский запрос, согласно которой с начала прошлого года вплоть до 1 марта текущего года через территорию Австрии транзитом проследовали в общей сложности 1657 военно-транспортных конвоев ВС США. Это число не учитывает транспортировку военной техники других стран-членов НАТО. При этом уточнялось, что "отдельные транзиты" "направлялись для усиления контингентов НАТО в Восточной Европе". Ранее также сообщалось со ссылкой на официальный ответ минобороны Австрии, что воздушное пространство страны регулярно используется американской военной авиацией для транзитных пролетов. В 2022 году их было 1719, то есть в среднем почти 5 каждый день, при этом 7 раз - без получения разрешений.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871600960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, владимир зеленский, украина