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В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России - РИА Новости, 18.05.2023
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12:32 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/rossiya-1872600508.html
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России - РИА Новости, 18.05.2023
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России
Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:32
2023-05-18T12:32
в мире
россия
финляндия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", - сказал Песков, комментируя решение о заморозке счетов финских диппредставительств. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.
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в мире, россия, финляндия, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России

Песков заявил, что недружественные действия стран против России не останутся без ответа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", - сказал Песков, комментируя решение о заморозке счетов финских диппредставительств. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля.
Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Для России нет недружественных народов, заявил Рябков
9 мая, 12:55
 
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