https://ria.ru/20230518/rossiya-1872600508.html

В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России

В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России - РИА Новости, 18.05.2023

В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России

Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:32

2023-05-18T12:32

2023-05-18T12:32

в мире

россия

финляндия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", - сказал Песков, комментируя решение о заморозке счетов финских диппредставительств. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.

https://ria.ru/20230509/ryabkov-1870610668.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, дмитрий песков