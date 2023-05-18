https://ria.ru/20230518/rossiya-1872600508.html
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России - РИА Новости, 18.05.2023
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России
Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:32
2023-05-18T12:32
2023-05-18T12:32
в мире
россия
финляндия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c78a170b449866c388a0af039916396.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", - сказал Песков, комментируя решение о заморозке счетов финских диппредставительств. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.
https://ria.ru/20230509/ryabkov-1870610668.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a4001f24d2246a132cdc76840aa43ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали ответ на недружественные действия стран против России
Песков заявил, что недружественные действия стран против России не останутся без ответа