Песков оценил возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT
Песков оценил возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT после продления сделки
© AP Photo / Ivan SekretarevОфис Россельхозбанка в Москве
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Офис Россельхозбанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Эквивалентные разблокированию варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, есть надежды после продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается гарантий для Россельхозбанка - прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT, есть определенные надежды на переговоры - на основе тех переговоров, которые уже состоялись. В этой связи было принято такое решение относительно продления (зерновой сделки) на два месяца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получила ли Москва гарантии по подключению Россельхозбанка к SWIFT.
По его словам, очень важно понимать, что по-прежнему судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовать российскую часть соглашения. "Пройдена определенная часть пути, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение предстоящих 60 дней", - отметил Песков.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.