https://ria.ru/20230518/rosselkhozbank-1872594323.html

Песков оценил возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT

Песков оценил возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 18.05.2023

Песков оценил возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT

Эквивалентные разблокированию варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, есть надежды после продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:15

2023-05-18T12:15

2023-05-18T12:33

россельхозбанк

swift

экономика

дмитрий песков

россия

турция

украина

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Эквивалентные разблокированию варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT прорабатываются, есть надежды после продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее он подтвердил, что зерновая сделка будет продлена на два месяца, "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН"."Что касается гарантий для Россельхозбанка - прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT, есть определенные надежды на переговоры - на основе тех переговоров, которые уже состоялись. В этой связи было принято такое решение относительно продления (зерновой сделки) на два месяца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получила ли Москва гарантии по подключению Россельхозбанка к SWIFT.По его словам, очень важно понимать, что по-прежнему судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовать российскую часть соглашения. "Пройдена определенная часть пути, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение предстоящих 60 дней", - отметил Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230503/rosselkhozbank-1869340835.html

https://ria.ru/20230505/rosselkhozbank-1869828512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россельхозбанк, swift, экономика, дмитрий песков, россия, турция, украина, владимир путин, оон