https://ria.ru/20230518/rosgvardiya-1872754238.html

Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023

Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации в Донбассе и на Украине очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:59

2023-05-18T19:59

2023-05-18T19:59

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

донбасс

украина

в мире

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации в Донбассе и на Украине очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России. О том, что бойцы этого подразделения выехали в зону спецоперации, Кадыров сообщал также 11 мая. Бойцы полка, по словам главы региона, присоединятся к своим однополчанам, которые ранее сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке, большинство из них неоднократно участвовали в спецмероприятиях на территории спецоперации. "Я желаю всем нашим бойцам победы над коварным врагом и возвращения домой в полном здравии! С помощью Всевышнего Аллаха вы выполняете важную миссию по защите будущих поколений нашего великого Отечества от фашизма и навязывания его народам европейских "ценностей", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html

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рамзан кадыров, россия, донбасс, украина, в мире, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)