Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/rosgvardiya-1872754238.html
Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации - РИА Новости, 18.05.2023
Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации в Донбассе и на Украине очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:59
2023-05-18T19:59
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
донбасс
украина
в мире
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg
ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации в Донбассе и на Украине очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России. О том, что бойцы этого подразделения выехали в зону спецоперации, Кадыров сообщал также 11 мая. Бойцы полка, по словам главы региона, присоединятся к своим однополчанам, которые ранее сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке, большинство из них неоднократно участвовали в спецмероприятиях на территории спецоперации. "Я желаю всем нашим бойцам победы над коварным врагом и возвращения домой в полном здравии! С помощью Всевышнего Аллаха вы выполняете важную миссию по защите будущих поколений нашего великого Отечества от фашизма и навязывания его народам европейских "ценностей", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54836989c0c68a1133d33bab948f4139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, россия, донбасс, украина, в мире, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Донбасс, Украина, В мире, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил об отправке очередной группы бойцов в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке группы бойцов подразделения Росгвардии в зону спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации в Донбассе и на Украине очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России.
О том, что бойцы этого подразделения выехали в зону спецоперации, Кадыров сообщал также 11 мая.
«
"Из Грозного выдвинулись в зону проведения специальной военной операции бойцы одного из самых боеспособных подразделений – 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ, которым осуществляет командование ...боевой офицер Магомед Тушаев", - написал в телеграм-канале Кадыров.
Бойцы полка, по словам главы региона, присоединятся к своим однополчанам, которые ранее сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке, большинство из них неоднократно участвовали в спецмероприятиях на территории спецоперации.
"Я желаю всем нашим бойцам победы над коварным врагом и возвращения домой в полном здравии! С помощью Всевышнего Аллаха вы выполняете важную миссию по защите будущих поколений нашего великого Отечества от фашизма и навязывания его народам европейских "ценностей", - добавил Кадыров.
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся военных ВСУ
9 апреля, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияДонбассУкраинаВ миреФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала