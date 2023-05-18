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РЭЦ и Минпромторг реструктурируют программу компенсации - РИА Новости, 18.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
13:47 18.05.2023 (обновлено: 16:04 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/restrukturirizatsiya-1872625668.html
РЭЦ и Минпромторг реструктурируют программу компенсации
РЭЦ и Минпромторг реструктурируют программу компенсации - РИА Новости, 18.05.2023
РЭЦ и Минпромторг реструктурируют программу компенсации
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Минпромторг России реструктурируют программу компенсации расходов на транспортировку промышленной продукции с... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:47
2023-05-18T16:04
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
иран
технологии
вэб.рф (вэб)
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Минпромторг России реструктурируют программу компенсации расходов на транспортировку промышленной продукции с учетом новой логистики: компании, которые отправляют свою продукцию на экспорт по оптимальным логистическим маршрутам, смогут получить максимальную поддержку, рассказал на сессии "Международная промышленная кооперация в эпоху перемен. Через вызовы к новым возможностям" форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023 вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Когда мы столкнулись с новыми экономическими реалиями, то не могли не отреагировать на изменения. Российский экспортный центр адаптировал существующие меры поддержки, были внесены изменения в нормативно-правовую базу, часть мер была упрощена, компаниям их стало получать гораздо проще. Совместно с Минпромторгом России мы реализуем ряд мер поддержки экспорта, самая востребованная из которых - компенсация расходов на транспортировку промышленной продукции. Сейчас мы с коллегами из Минпромторга реформируем эту модель в несколько этапов. В прошлом году программа начала работать по компенсационной модели, сейчас мы ее реструктурируем с точки зрения логистических коридоров, чтобы компании, отправляющие свою продукцию на экспорт по оптимальным логистическим путям, получали максимальную поддержку", - сказал Солодов."За последние полтора года у нас появилось много возможностей для того, чтобы развивать новые международные проекты и новые направления внешней торговли с дружественными странами. И, конечно, большую роль в нашем торговом обороте занимают страны исламского мира. Правительство России помогает отечественным компаниям переориентировать товарные потоки. Так, мы развиваем логистические пути, в том числе я говорю об МТК "Север-Юг", соглашение о строительстве участка которого было подписано недавно с Ираном. Кроме того, очень важны сейчас меры финансовой поддержки, ведь только инфраструктурные решения не всегда помогают компаниям достичь максимальной конкурентоспособности на рынках. Мы решаем эту задачу в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" совместно с Российским экспортным центром", - отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
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российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, иран, технологии, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Иран, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ), XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"

РЭЦ и Минпромторг реструктурируют программу компенсации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-президент АО "РЭЦ" Алексей Солодов на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Вице-президент АО РЭЦ Алексей Солодов на XIV Международном экономическом форуме Россия - Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
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Вице-президент АО "РЭЦ" Алексей Солодов на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Минпромторг России реструктурируют программу компенсации расходов на транспортировку промышленной продукции с учетом новой логистики: компании, которые отправляют свою продукцию на экспорт по оптимальным логистическим маршрутам, смогут получить максимальную поддержку, рассказал на сессии "Международная промышленная кооперация в эпоху перемен. Через вызовы к новым возможностям" форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023 вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Когда мы столкнулись с новыми экономическими реалиями, то не могли не отреагировать на изменения. Российский экспортный центр адаптировал существующие меры поддержки, были внесены изменения в нормативно-правовую базу, часть мер была упрощена, компаниям их стало получать гораздо проще. Совместно с Минпромторгом России мы реализуем ряд мер поддержки экспорта, самая востребованная из которых - компенсация расходов на транспортировку промышленной продукции. Сейчас мы с коллегами из Минпромторга реформируем эту модель в несколько этапов. В прошлом году программа начала работать по компенсационной модели, сейчас мы ее реструктурируем с точки зрения логистических коридоров, чтобы компании, отправляющие свою продукцию на экспорт по оптимальным логистическим путям, получали максимальную поддержку", - сказал Солодов.
"За последние полтора года у нас появилось много возможностей для того, чтобы развивать новые международные проекты и новые направления внешней торговли с дружественными странами. И, конечно, большую роль в нашем торговом обороте занимают страны исламского мира. Правительство России помогает отечественным компаниям переориентировать товарные потоки. Так, мы развиваем логистические пути, в том числе я говорю об МТК "Север-Юг", соглашение о строительстве участка которого было подписано недавно с Ираном. Кроме того, очень важны сейчас меры финансовой поддержки, ведь только инфраструктурные решения не всегда помогают компаниям достичь максимальной конкурентоспособности на рынках. Мы решаем эту задачу в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" совместно с Российским экспортным центром", - отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
РЭЦ: экспортеры застраховали отсрочку платежа на 263 млн рублей
28 апреля, 14:20
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"Российский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияИранТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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