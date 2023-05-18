https://ria.ru/20230518/reaktsiya-1872601235.html

В Кремле прокомментировали блокировку счетов диппредставительства Финляндии

В Кремле прокомментировали блокировку счетов диппредставительства Финляндии - РИА Новости, 18.05.2023

В Кремле прокомментировали блокировку счетов диппредставительства Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя блокировку счетов финских диппредставительств в России и ноту от Хельсинки, сообщил журналистам, что... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:33

2023-05-18T12:33

2023-05-18T12:33

финляндия

россия

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871392509_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_30e1a638ae757e501fa1714e693150dd.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя блокировку счетов финских диппредставительств в России и ноту от Хельсинки, сообщил журналистам, что Россия лишь реагирует на ситуацию, которую создают целый ряд стран коллективного Запада, в том числе Финляндия. "Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия.... На ноту будем реагировать повторением того, что принцип взаимности и принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях", - сказал Песков, комментируя решение о заморозке счетов финских диппредставительств и то, как Россия собирается отреагировать на ноту от Финляндии. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, дмитрий песков, политика